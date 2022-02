Aka7even, come si chiama e significato del nome d’arte/ All’anagrafe è…

Il vero nome di Aka7even è Luca Marzano: la storia legata alla scelta del suo pseudonimo è particolare e commovente, dato che si rifà ad un momento particolarmente difficile che il cantante, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022, ha vissuto da bambino. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso della sua esperienza ad Amici 20, conclusasi con un terzo posto.

“Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi”, ha raccontato ad insegnanti, compagni e pubblico. Per sette giorni, infatti, è stato in coma a causa di una grave encefalite. Da qui la scelta del nome d’arte. Aka che significa “also known as”, dall’inglese “anche conosciuto come”, ed il numero 7, che rappresenta per lui molte cose. “È il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti”, ha spiegato.

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano: perché ha scelto questo nome d’arte

I drammatici giorni trascorsi in coma da bambino hanno segnato nel profondo Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, che ha scelto di portarsi dietro quel momento duro anche nella sua nuova vita nel mondo della musica. La sua storia personale è adesso un punto di forza, dato che gli ha insegnato a vivere qualsiasi difficoltà a testa alta e senza paura.

Dopo le parentesi a X Factor e Amici, dunque, adesso il cantante ventunenne, originario della provincia di Napoli, è pronto a confrontarsi con alcuni nomi di spicco del palcoscenico italiano, da Gianni Morandi a Elisa, al Festival di Sanremo 2022. Con il suo brano “Perfetta così” sicuramente convincerà il pubblico più giovane, ma punta anche a trovare apprezzamento in coloro che non lo conoscono. L’obiettivo è quello di farsi spazio tra i grandi e dare definitivamente una svolta importante alla sua carriera, ancora agli albori.

