Aka7Even contro Anna Pettinelli ad Amici 2021/ “Stai sminuendo la mia scrittura…”

Un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli ha lasciato l’amaro in bocca ad Aka7Even, unico cantante della squadra guidata proprio dalla Pettinelli e da Veronica Peparini. Dopo essere finito al ballottaggio con Leonardo Lamacchia riuscendo, tuttavia, a salvarsi, Aka7Even ha criticato le scelte della sua insegnante, rea di aver sbagliato l’assegnazione dei pezzi e aver messo in pericolo la sua permanenza nel talent show. Nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, martedì 30 marzo, Aka7Even ha tirato fuori il proprio malumore dopo aver scoperto il contenuto del guanto di sfida lanciato dalla Pettinelli e che lo metterà contro Sangiovanni durante la terza puntata del serale. Anna Pettinelli, pur apprezzando le doti di Sangiovanni, è sicura che l’allievo di Rudy Zerbi debba cimentarsi anche con un genere che non gli appartiene. La Pettinelli ha così deciso di far sfidare Sangiovanni e Aka7Even sulle note di Fallin di Alicia Keys. Una scelta che non è piaciuta affatto a Luca Marzano.

Amici 2021 Ed.20/ Diretta puntata oggi, 30 marzo: Samuele in crisi, ballo sensuale...

AKA7EVEN CONTRO ANNA PETTINELLI, SCONTRO AD AMICI 2021?

Anna Pettinelli non ha mai avuto dubbi sul talento di Aka7Even che considera uno dei migliori talenti di Amici 2021. Per esaltare le sue doti, gli sta assegnando anche brani difficili e che appartengono ad un genere diverso da quello che ama il cantante. La canzone scelta per il guanto di sfida che lo metterà contro Sangiovanni ha così tirato fuori il malcontento di Luca che, durante il daytime di Amici 2021 di oggi, ha criticato la scelta della sua insegnante. “Stai sminuendo la mia scrittura. Hai detto che visto che la comparata con la scrittura l’ho persa, hai giocato un’altra carta perché sai che con la scrittura perdo di nuovo. Vuol dire che io non riesco a scrivere meglio di Sangio e non riesco a fare arrangiamenti meglio di Sangiovanni”, ha sbottato il cantante. La Pettinelli, però, ha un’altra opinione: “Se Sangiovanni avrà delle difficoltà sono problemi suoi, non vedo il guanto scorretto. Se stonerà è un problema suo. La tua insegnante ti dice che è il momento di far vedere che sai cantare”.

LEGGI ANCHE:

Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa di Amici 2021/ "Celentano esagera, la bullizza"AMICI 2021ED.20/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Cuccarini, scherzo alla Celentano!

© RIPRODUZIONE RISERVATA