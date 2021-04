Aka7even contro Arisa ad Amici 2021/ “Non ho mai ballato, devo esibirmi al circo?”

Aka7even furioso con Arisa. Per la nuova puntata del serale di Amici 2021, la cantante ha lanciato un guanto di sfida all’allievo di Anna Pettinelli per esaltare il talento di Raffaele. Aka7even, per il guanto di sfida che gli ha lanciato di Arisa, dovrà ballare e cantare sulle note di Never Really Over di Katy Perry. “Voglio proporre un guanto di sfida che riguardi Raffaele per farlo esprimere il più possibile”, ha spiegato Arisa. “Penso che anche ad Aka7even farebbe piacere sperimentare una performance guidata che non sia strategica solo nella scelta del brano ma anche nella coreografia”, ha aggiunto Arisa sottolineando che tutti i ragazzi sono nella scuola per imparare e cimentarsi anche in cose che non hanno mai fatto.

Tuttavia, il guanto di sfida che gli ha lanciato Arisa ha fatto letteralmente infuriare Luca Marzano che è andato in crisi pensando alla coreografia che dovrà eseguire durante la puntata di sabato prossimo.

AKA7EVEN A RISCHIO AD AMICI 2021 PER IL GUANTO DI SFIDA DI ARISA?

Aka7even non nasconde di essere preoccupato per il guanto di sfida che gli ha lanciato Arisa. Il cantante che è entrato nella scuola con il totale appoggio di Anna Pettinelli con cui, dopo un diverbio, ha ritrovato la serenità, ammette di temere per la propria permanenza nella scuola di Amici 2021. Davanti alle telecamere del talent show, Luca Marzano di lascia andare ad un durissimo sfogo. “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia. Ma che stiamo scherzando? Ma di che stiamo parlando, io devo essere valutato sulla coreografia? Allora domani metto Sangiovanni a suonare il piano. Questo è un guanto di sfida per il circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Non capisco. Al circo mi devo esibire”, si è lamentato Aka7even che ha anche ammesso di essere in difficoltà. Anna Pettinelli, da parte sua, rassicura Luna annunciando di non voler accettare il guanto di sfida.

