Aka7even: “Da 14 anni non riuscivo a…”/ La visita ai bambini commuove

Amici 20, Aka7even fa visita al Policlinico: il motivo

Dopo il successo raggiunto con la partecipazione ad Amici 20 di Maria De Filippi, talent show dove si é imposto come una delle giovani promesse del pop made in Italy, Aka7even torna ad emozionare i fan con un’importante visita ai bambini ricoverati al reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato a Milano.

Di recente si é visto costretto a cancellare dall’agenda dei suoi impegni professionali le dati rimanenti del tour, che lo ha visto registrare un importante volume di consensi nell’estate 2022, per via di un nodulo diagnosticatogli alla gola , per cui la popstar di Amici 20 é tenuto a tenere a maggese la sua voce. Ciò nonostante, Luca Marzano in arte Aka7even non smette di cercare il contatto umano con i fan e non, tanto che si é recato a fare visita ai pazienti più piccoli del Policlinico, dove insieme alla sua band lui ha tenuto un live di intrattenimento per i bambini, ma non solo.

Con la sua iniziativa Aka7even ha contribuito a promuovere la raccolta fondi in aiuto ai giovani pazienti del Policlinico , la Gruppo San Donato Foundation. E in un commosso e commovente messaggio pubblico, l’ex Amici 20 non nasconde ora che la sua esperienza di intrattenimento al Policlinico abbia rievocato in lui la voglia di liberarsi del blocco psicologico ricorrente ogni volta che deve mettere piede in ospedale, scaturito dalla sua complessa esperienza. Il cantante, in tenera età, finiva in coma in seguito ad una meningite, ne seguiva poi un miracoloso risveglio.

Il messaggio di Aka7even e le reazioni

“Era da 14 anni che non riuscivo a rimettere piede in ospedale – rilascia tra le righe del messaggio che ora emoziona il web, Aka7even-. Dopo tanti anni sentivo che era arrivato il momento di superare questo blocco. Tutto ciò che mi è capitato negli ultimi due anni doveva essere condiviso con i meno fortunati per portare avanti una ventata di good vibes. Ogni storia e ogni bambino che ho incontrato mi ha ricordato quanto tempo siamo fortunati ad avere una seconda vita e una seconda chance. Siete davvero una famiglia e degli eroi silenziosi del cui lavoro quotidiano spesso non se ne parla abbastanza, è stato un onore trascorrere del tempo assieme”.

#Aka7even dimostra come sempre di avere un cuore d’oro ❤️ pic.twitter.com/6YxUTLxJJZ — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 8, 2022

Le immagini della visita nel milanese unitamente all’annesso messaggio del cantautore di Napoli commuovono il web e fanno incetta di consensi via social.











