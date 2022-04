Aka7even/ Da Martina Miliddi al flirt con Alice De Bortoli: più forte del gossip torna a Battiti Live MSC

Aka7even pronto con una nuova tripletta per scaldare Battiti Live MSC stasera?

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, cantante e rapper di Vico Equense, sarà protagonista il 25 aprile dell’evento all’insegna della musica Battiti Live MSC. Il suo singolo “Loca” ci ha regalato un’estate in anticipo, con le sue vibes da tormentone da spiaggia e sta riscuotendo un grandissimo successo e risposta di pubblico. Proprio a battiti Live Il viaggio della Musica, Aka 7even si esibisce sul palco con una tripletta di tormentoni: Perfetta così, Mi manchi (brano certificato disco di platino FIMI) e Loca.

Il giovane artista napoletano è in un certo senso sulla cresta dell’onda, poichè qualche settimana fa si è aggiudicato il titolo di “Cantante italiano preferito” dopo aver vinto il contest Kid’s Choice awards 2022. Ma non solo questo riconoscimento per Aka7even; il giovane cantate si era infatti anche accaparrato il premio di Best Italian Act, con la sua performance agli MTV Music awards.

Aka7even protagonista del gossip

Si parla però di Aka7even non solo per i suoi meriti e doti musicali. Il cantante è stato anche a lungo protagonista del mondo del gossip ed è salito agli onori della cronaca rosa per il suo triangolo amoroso avuto con gli ex compagni del programma Amici 20, la bella Martina Miliddi e Raffaele. Proprio con Raffaele Martina ha intrattenuto un flirt, mentre il suo rapporto con Aka 7even stava subendo alcune crepe. Con Mi Manchi, dice Aka7even ha voluto sintetizzare il suo amore per Martina e far capire a tutti la sua voglia di recuperare il rapporto con lei, visto che la considera come una vera e propria musa per la sua produzione artistica.

Martina, dal canto suo era arrivata ad ufficializzare in pubblico il suo amore per Aka7even con un messaggio: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile, ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana”. Purtroppo però il giovane artista partenopeo ha detto addio a Martina, per dedicarsi in toto alla musica e ad una nuova presunta love story con Alice De Bortoli. Aspettiamo allora con ansia la performance di Aka7even, al di là delle sue beghe d’amore, perchè siamo certi che ancora una volta questo giovane cantante campano saprà stupire ed allietare con la sua bella voce e le sue fresche ed intriganti composizioni musicali. Lo scopriremo il 25 aprile nella sua esibizione sul palco di Battiti Live il Viaggio della musica.











