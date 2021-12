Aka7even dal coma ai flirt cin Cosmary e Rosa di Grazia/ “Stavano per staccarmi la spina…”

Aka7even e il coma: i medici lo avevano dato per spacciato ma…

Aka7even: dal coma al grande successo ad Amici di Maria De Filippi che gli ha permesso di approdare alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. La vita di Luca Marzano, questo il suo vero nome, è stata indubbiamente segnata da un momento terribile: la caduta in un coma. “A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti…” ha detto il cantante di Loca dalle pagine del Corriere della Sera.

Eppure i medici lo avevano dato per spacciato, ma lui dopo 7 giorni di come è ‘rinato’. “Il risveglio sarebbe stato impossibile, tanto che i dottori chiesero già ai miei genitori l’approvazione per staccare la spina. Dissero a mia madre che c’era comunque un periodo di tempo oltre il quale sarebbe stato impossibile il risveglio e comunque, se mi fossi svegliato, avrei avuto degli handicap” – ha raccontato il cantante ospite di Verissimo che ha anche confessato di avere avuto una strana visione – “prima di svegliarmi ho visto i miei nonni vestiti come prima di morire, e io non li avevo mai visti. Mia madre ne fu sconvolta”.

L’esperienza del como ha segnato la vita di Aka7even che oggi è molto più sicuro di se. “Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti” ha detto il cantante di Amici che guardano al futuro ha aggiunto – “tengo aperta ogni porta: oggi sono un artista, domani potrei scegliere di fare il meccanico”. Una saggezza inaspettata per un giovanissimo ragazzo che all’interno della scuola di Amici è stato anche spesso al centro del gossip. Due i papabili flirt: il primo con la ballerina Cosmary poi prontamente smentito dal cantante: “domunque la gente si fa veramente dei viaggi assurdi. I miei tweet si riferivano ad altro”.

Stessa storia anche sul presunto flirt con Rosa di Grazia, la ex di Deddy. Tra loro solo una grande amicizia come ha precisato il cantante: “raga, sono Aka. Io e lei ci vogliamo un bene dell’anima. Non fatevi film mentali come sempre”.



