Aka7even dopo Amici 20: “Mi sono diplomato”/ “Studiavo tra un Instore e l’altro”

È passato circa un mese dalla fine di Amici 20 e per molti dei suoi allievi la vita, una volta fuori dal programma, è cambiata, in alcuni casi stravolta. Lo è sicuramente per Aka7even, uno dei finalisti dell’ultima edizione che ha scalato le classifiche già durante la sua avventura su Canale 5. Ora la strada nella musica continua ma, prima di pensare soltanto a questa, Luca (vero nome di Aka7even) è ritornato sui banchi di scuola per concludere il suo percorso scolastico e diplomarsi, traguardo che è appena riuscito a raggiungere. È stato lui stesso a comunicarlo con alcuni tweet: “Ah comunque mi sono diplomato. – ha scritto il cantante campano, spiegando poi com’è riuscito a prepararsi tra i tanti impegni – Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”.

Aka7even ammette "Ho dedicato un altro brano a Martina Miliddi"/ "Mi manchi.."

Aka7even e i progetti per il futuro: “Ho un sogno, si chiama…”

Ora che il diploma è preso, Aka7even è pronto a dedicarsi anima e corpo al suo progetto musicale. Nel corso di un’intervista rilasciata a Whoopsee, il cantante di Amici 20 ha raccontato cosa spera per il suo futuro artistico: “Il futuro me lo immagino in crescita. Semmai dovessero esserci delle cadute sono pronto a rialzarmi. – e sugli artisti con cui vorrebbe collaborare, ha dichiarato – Sarebbe figo collaborare con Tancredi. Ho una stima enorme per lui. Un mio mito, ma è un sogno lontano, è Justin Bieber, The Weeknd e Bruno Mars. Speriamo”. Grandi nomi così come grandi sono i suoi sogni per il futuro, ma la tenacia per arrivarci Aka7even ha dimostrato di averla proprio negli ultimi mesi.

Aka7even, periodi bui ad Amici "Stavo male psicologicamente"/ "Ero in caduta libera"

Ah comunque mi sono diplomato. — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 20, 2021

LEGGI ANCHE:

Fedez e Aka7even, collaborazione in arrivo?/ L'ex di Amici 2021 stuzzica il rapper...

© RIPRODUZIONE RISERVATA