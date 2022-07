Aka7Even/ Dopo le polemiche web per “Toca” e Gué Pequeno parola al palco!

Aka7Even tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo brano “Toca” in collaborazione con Gué Pequeno. Il cantante di Amici di Maria De Filippi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Perfetta così” ha puntato sul brano “Toca” per l’estate 2022. Una canzone tipicamente estiva in duetto con Gue Pequeno che tanto ha fatto discutere visto che sui social si è ipotizzato della mancanza di interesse da parte del rapper verso il brano. “Ho notato una cosa: sembra che Guè sia stato “costretto” a fare l’hit estiva con Aka. Non la caga minimamente, nessuna sponsorizzazione. Quelle due storie che ha fatto sembra anche li “costretto” nel farlo. Chissà” si legge sulla pagina social di Amici News. Un sospetto legato al fatto che Gue Pequeno non ha pubblicizzato più di tanto il brano con il giovane cantante che, giustamente, si è difeso sui social scrivendo: “infatti è stato talmente costretto che per farlo venire sul set del video l’abbiamo preso come ostaggio e messo in un sacco”.

Che dire: una risposta precisa e coincisa per smentire ogni polemica e gossip quella di Aka7Even che si gode un anno di grandi successi. Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è arrivato il successo e poi il palcoscenico di Sanremo 2022 per la prima volta. ”

Per Aka7Even essere stato in gara tra i big a Sanremo 2022 tra artisti del calibro di Gianni Morandi, Elisa, Massimo Ranieri e tanti altri è stata una grandissima soddisfazione. “”Essere su quel palco è molto più importante della gara. Per me è un’esperienza da fare per maturare, per accumulare punti non sulla classifica ma a livello artistico e personale. Mi permette pian piano di lavorare su me stesso, sul mio lato artistico e farmi conoscere. Non ti dico che la gara non mi importa, ma non è la parte fondamentale per me. Dato che è la mia prima volta a Sanremo, voglio divertirmi e avere la consapevolezza che è e sarà un’esperienza importante” – ha dichiarato a Fanpage.

Non solo, il cantante ha aggiunto parlando di sè: “mi ricordo da dove vengo. Aka7Even. Ho sognato Amici e Sanremo, avere la possibilità di farlo con i Big della musica è un onore incredibile. Mi sento così piccolo in mezzo a questi artisti. Mi hanno accompagnato fin dall’infanzia”. Infine ha anche raccontato come è stato l’incontro con Gianni Morandi: “ero curiosissimo di conoscerlo e ho scoperto una delle persone più umili che io abbia mai incontrato. Dietro le quinte mi ha detto: “Aka hai avuto modo di conoscere gli altri? Se vuoi te li presento”. È una persona fantastica. È come il vino, più invecchia e più è buono”.

