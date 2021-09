Aka7even e Deddy di Amici non andranno più a vivere insieme/ “Percorsi differenti”

Aka7even ha deciso di fare una chiacchierata virtuale con i fan. Nelle ultime ore, l’ex allievo di Amici ha lasciato un box per le domande tramite le Instagram stories e ha chiarito numerosi aspetti della sua vita personale e privata. Qualche tempo fa, il cantante di Loca aveva annunciato che presto sarebbe andato a vivere insieme a Deddy, altro cantante dell’ultima edizione di Amici. Da quell’annuncio sono trascorse settimane durante le quali, però, questo trasloco non è arrivato.

I fan hanno quindi iniziato a chiedersi se i due avessero litigato. Di fronte alle pressanti domande, Aka7even ha deciso di chiarire la questione, svelando che il progetto è sfumato. “Non andrò più a convivere con tonno (Deddy, ndr)”, ha confessato il cantante in risposta ad un fan, spiegando poi le motivazioni di questa scelta.

Aka7even non si traferisce a Roma con Deddy: i motivi

Aka7even ha spiegato che non andrà più a vivere con Deddy “perché abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione.” Il cantante ha anzi rivelato che le città a lui più adatte, per il percorso musicale che sta svolgendo, sono invece “Milano e Mantova” che, dunque, “sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze.”

Chiarisce, però, che il rapporto con Deddy non è in crisi e che, anzi, “quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina.” Sfuma, dunque, il progetto dei due amici di vivere insieme: i percorsi artistici li portano, almeno per ora, verso strade differenti.

