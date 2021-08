Aka7even è fidanzato?/ “Mi piace qualcuno ma preferisco non parlarne perché…”

Aka7even, al secolo Luca Marzano, è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Amici 20. Sia nel corso della sua partecipazione al talent show che dopo, oltre che sulle sue canzoni l’attenzione si è concentrata anche sull’aspetto legato al gossip per via della sua relazione con la ballerina Martina Miliddi, poi terminata di recente. Conclusa ormai definitivamente la parentesi legata a Martina, il giovane cantante avrebbe deciso di voltare pagina e vivere nuove emozioni.

E’ lui stesso ad averlo fatto intendere rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ma al tempo stesso ha voluto mantenere il riserbo sulla sua nuova presunta fiamma decidendo di non parlarne. A scanso di equivoci non si tratta di Rosa Di Grazia, con la quale c’è solo una bella e forte amicizia fraterna. “Raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre”, aveva precisato il cantante parlando con i suoi follower. Ma dunque, chi sarebbe questa nuova ragazza che avrebbe conquistato il cuore di Aka?

Aka7even è fidanzato? La risposta “a metà” del cantante

Nelle passate ore il cantante Aka7vene venuto alla ribalta grazie ad Amici ha permesso ai suoi follower di fargli delle domande attraverso il consueto box su Instagram. Molte delle curiosità dei fan hanno riguardato soprattutto l’aspetto musicale e dunque professionale di Luca, ma non sono mancate domande sulla sua sfera privata.

“Ti piace qualcuno?”, ha chiesto a bruciapelo un utente interessato alla sua vita privata. Aka non si è tirato indietro ma ha deciso di replicare solo a metà: “Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”. Una motivazione più che lecita che evidenzia l’intenzione del cantante di tenere accesi i riflettori solo sulla sua carriera e meno sull’aspetto legato al gossip, decidendo al tempo stesso di preservare il rapporto che sarebbe appena nato. Al tempo stesso però i suoi fan sono stati messi al corrente della presenza nella sua vita di una persona anche se non ci è dato sapere di chi si tratta.

