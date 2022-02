Aka7even e la profezia sull’ultimo a Sanremo/ “Tananai condurrà il Festival”

Il Festival di Sanremo 2022 si è chiuso con il podio di Mahmood & Blanco con Brividi e, intanto, fa discutere per l’ultimo posto di Tananai, per un curioso intervento di Aka7even. L’ex Amici, a mezzo social, ha tratto uno strana profezia sul futuro in casa Rai per Tananai, dal momento che quest’ultimo sta riscuotendo molteplici consensi per come ha affrontato l’ultimo piazzamento nell’ordine di arrivo del Festival ter di Amadeus. Secondo l’ex Amici, Tananai potrebbe rivelarsi, tra le varie ipotesi, persino l’erede del timoniere uscente del Festival.

Aka7even prevede il futuro di Tananai, dopo Sanremo?

Sanremo 2022 torna al centro dell’attenzione mediatica per una profezia lanciata da Aka7even a mezzo Twitter: “Qui lo dico, qui lo nego: Tananai o condurrà qualche programma tutto suo, o condurrà Sanremo. Me lo sento”. Insomma, secondo l’ex Amici, l’ultimo classificato al Festival di Amadeus ha un futuro spianato in casa Rai o comunque in tv, dal momento che è sulla bocca di tutti per la reazione avuta al suo “fallimento” alla gara della Canzone italiana. In risposta all’ultimo posto nella classifica finale del festival, Tananai ha infatti condiviso con il web un video in cui si dà ai festeggiamenti della funesta posizione. Il che lo ha fatto diventare un guru agli occhi di molti utenti del web, che ora lo osannano come “una musa ispiratrice”.

Tananai verso il piano B, dopo Sanremo 2022?

Nel frattempo, incalzato da Fanpage sul successo ottenuto in qualità di influencer di Sanremo 2022, Tananai sembra assicurare di non avere in cantiere un piano B in alternativa alla musica: “Io li ho sempre usati così i social… Discograficamente parlando adesso stiamo facendo cose, lavoriamo a nuova musica, perché di base quello devo fare. Questa esperienza mi sta lasciando così tanto che ho bisogno di prendermi un attimo per fare altra musica”. Tuttavia, in risposta alla profezia social di Aka7even, lui risponde sul vago: “Qui lo dico, qui lo nego: sono mezzo ubriaco”. Ma c’è chi in rete è pronto a scommettere su un suo papabile progetto in casa Rai: “Tanarai”. Staremo a vedere se lo si concretizzerà!

