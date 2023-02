Aka7even e LDA: spunta il segreto in amore/ Le fidanzate Francesca e Miriam Galluccio

Amici, LDA e Aka7even svelano le fidanzate Miriam e Francesca Galluccio

Destano clamore mediatico da giorni, gli ex Amici di Napoli, LDA e Aka7even, per il curioso particolare che accomuna le fidanzate Miriam Galluccio e Francesca Galluccio, oltre Tremi. Di recente i due cantautori pop, rispetto all’esordio tv al talent show di Maria De Filippi, ex Amici 21 ed ex Amici 20, hanno mandato il web in visibilio annunciando il featuring sulle note di Tremi, il duetto tanto voluto dai fandom dei due rivali-amici racchiuso nel nuovo album a prima firma LDA, Quello che fa bene.

Le fidanzate degli ex Amici sono attive come influencer, via social, e…

E come se non fosse abbastanza, le sorprese per i fandom del duo pop poi proseguono, in questi giorni di febbraio a partire da quello di San Valentino, che svelano le fidanzate ufficiali di LDA e Aka7even unitamente ad un segreto che le accomuna. Particolari che sono ora al centro dell’attenzione mediatica nel web. In seguito alle prime foto e i video dove Lda e Aka7even, via social, si lasciano immortalare con le nuove fiamme, si evince che Francesca Galluccio e Miriam Galluccio non sono delle semplici omonime. Le due giovani influencer attive su Instagram presentano lo stesso cognome in quanto accomunate dalla stessa famiglia naturale, come sorelle gemelle.

Le due 21enni, classe 2022, come i rispettivi fidanzati popstar sono di Napoli ed entrambe iscritte alla facoltà di fashion design all’Università degli studi della Campania. Sui social, grazie alla bellezza al fiuto per la moda, da aspiranti fashion designer le due giovani si impongono come influencer. Le tiktoker hanno un profilo condiviso su TikTok (Galluccio Twins), dove non a caso pubblicano dei video tra la quotidianità e i sogni, sfruttando la loro creatività.

Proprio su TikTok, in occasione della ricorrenza dedicata all’amore, quella del 14 febbraio 2023 di San Valentino, LDA dichiarava sibillinamente di amare la bella mora Miriam in un video diventato virale online. “Say ‘I love you'”, “Dici ‘Io ti amo’”, si rivolgeva alla amata Miriam, Luca D’Alessio, in playback sul tappeto sonoro del TikTok che ora spopola nel web.

💥#MiriamGalluccio é la fidanzata di #LDA? Mentre il Justin Bieber italiano mantiene un low-profile, a distanza dal gossip, tra le IG stories lei posta il nuovo bacio! pic.twitter.com/w4YBm3cI4S — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 15, 2023













