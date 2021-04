Aka7even e Martina, Amici 2021/ Lei piange per Tommaso mentre lui…

Aka7even e Martina continuano ad essere fidanzati silenziosi di questo Amici 2021. La bella ballerina spesso è in compagnia di Tommaso e Alessandro e anche oggi, secondo le anticipazioni del serale, la vedremo soffrire e piangere per l’ex pattinatore e adesso ballerino. Nessuno si aspettava di certo la sua eliminazione ma quello che è certo è che lei continua ad interessarsi a lui o, almeno, lo farà fino a quando non dovrà salutarlo perché eliminato. Il vero e proprio momento clou per la coppia, però, arriverà quando Martina, Rosa e Tancredi si troveranno al ballottaggio e mentre il cantante potrà sedere subito al suo posto, le due ballerine saranno messe con le spalle al muro. E’ a quel punto che Aka7even apparirà disperato proprio per via della possibilità che sia la sua fidanzata ad uscire. Il momento non è stato comunque facile né per il cantante, che viene da una settimana complicata, e né per la sua bella Martina molto addolorata anche perché finita allo scontro con l’amica Rosa.

Aka7Even contro Anna Pettinelli ad Amici 2021/ "Stai sminuendo la mia scrittura..."

Aka7even e Martina, Amici 2021, stanno ancora insieme? Lei piange per Tommaso e lui…

L’imbuto si stringe e i nostri ragazzi saranno sempre meno e quindi sarà complicato salvarsi sempre ad Amici 2021 anche per via delle polemiche che continuano a tenere tutti con il fiato sospeso. A differenza delle altre due coppie della scuola, soprattutto quella formata da Rosa e Deddy che questa sera sarà messa a dura prova, ultimamente i due non stanno regalando molte soddisfazioni ai fan. In realtà il loro rapporto è stato sempre un po’ sulla corda per via del grande amore di lei e di alcuni momenti lunati e di indifferenza della ballerina. Le cose cambieranno adesso?

