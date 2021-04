Aka7even e Martina, Amici 2021/ Lei rischia l’eliminazione e lui…

Una vera e propria moria per le coppie di Amici 2021 in queste ultime settimane. Dopo la separazione di Rosa da Deddy e di quella da Enula da Alessandro, semmai ci fosse qualcosa di vero e sensato tra loro, questa sera potrebbe toccare ad Aka7even e Martina, l’ultima coppia, se così possiamo definirla, rimasta in gioco nel programma. Non è la prima volta che i due finiscono in bilico ma sicuramente questa sera sarà diverso perché la ballerina rischia grosso finendo al ballottaggio con Deddy. In molti sono convinti che la ballerina sarda sia andata avanti anche troppo a lungo rispetto al suo talento e alcuni spoiler parlano di una sicura eliminazione, cosa ne sarà a quel punto di Aka7even? Dopo giorni di silenzio e un po’ di freddo tra loro, infatti, erano tornati i famosi baci sul divano lontano da tutto e tutti, forse Martina sapeva che questa sarebbe stata la sua ultima settimana in gioco?

Serena Marchese, Amici 2021/ Batte Martina ma rischia l'eliminazione ma..

Aka7even e Martina separati dall’eliminazione ad Amici 2021?

A quel punto sarà importante capire quale sarà la reazione di Aka7even che si ritroverà in casetta con Martina Miliddi ad un passo dall’addio ad Amici 2021. I fan a quel punto potranno davvero capire cosa li lega e non solo perché potrebbero farsi promesse importanti ma potrebbero dirsi cose che fino a questo momento non si erano ancora detti. Finalmente Martina avrà modo di sciogliersi ammettendo i suoi sentimenti oppure rimarremo delusi anche questa sera? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

