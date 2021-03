Aka7even e Martina ancora insieme?/ Tommaso si avvicina pericolosamente.. (Amici 2021)

Aka7even suderà sette camicie anche oggi visto che Martina Miliddi rischia sempre grosso ad Amici 2021. Il cantante è in pappa per la bella ballerina che, invece, di lui ha fatto quello che voleva lasciandolo e prendendolo a piacimento fino a quando non ha deciso di tornare sui suoi passi. AL momento sembra che le cose tra i due vadano avanti a gonfie vele e che proprio il cantante in questo secondo serale sia chiamato a tenere duro quando sarà il momento di appoggiare la sua fidanzata che, manco a dirlo, finirà di nuovo in pericolo a causa dell’eliminazione. Martina finirà al ballottaggio con Ibla e Alessandro, il primo a salvarsi. A quel punto toccherà ad Aka7even sperare che sia proprio Ibla ad uscire e non la sua bella fidanzata, ma se non fosse l’unico?

Aka7even rischia l’eliminazione, Martina saprà consolarlo?

Secondo le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 di oggi sembra proprio che a preoccuparsi per il destino di Martina sia anche Tommaso. Il ballerino è molto legato alla bella morettina e spesso si è parlato di un loro possibile interesse ma nel passato della sarda l’unico a farla vacillare è stato Raffaele. In quei momenti abbiamo visto Aka7eve piangere disperato per via dell’indecisione e dell’incertezza in cui versava la sua storia con la ballerina ma poi tutto è rientrato, almeno così sembra. I due continuano a sostenersi a vicenda ma siamo sicuri che questa sera le cose potrebbero cambiare e non solo perché Martina finirà al ballottaggio ma anche perché Aka7even finirà in casetta pronto ad attendere il verdetto del suo scontro con Leonardo. Martina saprà consolarlo o dovrà dirgli addio (per il momento)?

