Aka7even e Martina Miliddi/ Dopo Amici 2021: “La nostra storia è già finita”

Nessuna polemica e nessuna recriminazione, la storia tra Aka7even e Martina Miliddi, se possiamo definirla tale, si è conclusa già all’interno della scuola di Amici 2021. I dubbi oggi lasceranno il posto alla realtà quando la ballerina sarda sarà nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per dire la sua non solo sulla sua esperienza nella scuola ma anche su quello che è successo con il cantante. Un tira e molla che ha appassionato i fan e che spesso ha visto la ballerina finire alla gogna proprio per via di quello che è successo. Lei era spesso sfuggente, altre volte ha provato ad avvicinarsi a Raffaele per poi venire scartata, per poi tornare da Aka7even che ha pianto disperato per lei anche nel momento della sua uscita. Ospite oggi a Verissimo, però, la ballerina dirà la sua a riguardo e, in particolare, spiegherà che la loro storia è già finita prima della sua uscita.

Stefano De Martino e Martina Miliddi, flirt dopo Amici 2021?/ La ballerina segue...

Martina Miliddi ha scaricato Aka7even, la verità su lui e Raffaele Renda a Verissimo

In particolare, Martina Miliddi spiegherà a Silvia Toffanin di volersi concentrare sulla sua vita e su quello che la attende nella danza tagliando via Aka7even: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio” e proprio riguardo a Raffaele Renda, a cui ha fatto una dedica speciale nei giorni scorsi, rilancia: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”.

