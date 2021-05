Aka7even e Martina Miliddi, lite dopo Amici 2021?/ L’indizio che ha sconvolto i fan..

Dimenticate le immagini di Aka7even e di Martina Miliddi ad Amici 2021 nel momento in cui la ballerina ha dovuto lasciare il programma perché forse quello è l’ultimo momento in cui li abbiamo visti insieme e non solo come possibili fidanzati ma anche come compagni di avventura ed ex del talent show. I due hanno avuto una piccola liason, si sono scambiati qualche bacio e hanno avuto modo di essere complici ma in realtà la ballerina era da sempre pronta a sostituirlo con Raffaele Renda, sarebbe bastato un suo sì ma così non è stato, almeno nella scuola. Sembra che le cose siano cambiate una volta fuori visto che Martina, dopo i saluti a Luce, si è rintanata sui social evidenziando il fatto che tra lei e Aka le cose siano finite ancora prima di lasciare la scuola e, quindi, che a vent’anni, è ancora in grado di fare quello che vuole.

Aka7even/ Quale sarà il suo rapporto con Anna Pettinelli dopo Amici 2021?

Aka7even e Martina Miliddi, lite dopo Amici 2021?

Da lì a poco abbiamo scoperto che Martina Miliddi in realtà stava frequentando proprio Raffaele Renda con buona pace dei fan che la volevano in coppia con Aka7even che era ancora ignaro di tutto perché chiuso in casetta ad Amici 2021. E una volta fuori? I fan non hanno potuto che notare un indizio lampante sulla loro attuale situazione visto che nessuno dei due segue l’altro. In molti ipotizzano addirittura una lite, altri ancora una presa di coscienza da parte di Luca che forse quell’amore che sognava e che aveva intravisto in realtà non è mai esistito.

