Aka7even e Martina stanno ancora insieme?/ Amici 2021, lui: “Con lei emozioni forti”

Tra le coppie nate nella scuola di Amici 2021, la più tormentata è sicuramente quella composta da Martina e Aka7even. Lui follemente innamorato, lei spesso indecisa e insicura dei suoi sentimenti per Luca (vero nome di Aka7even), entrambi protagonisti di veri e propri drammi amorosi nella casetta dei ragazzi. Tira e molla non sono mancati: i due si sono lasciati e rimessi insieme in più occasioni, tanto che oggi ci chiediamo se stanno ancora insieme.

La risposta, ad oggi, è si: Martina e Aka7even si sono recentemente ritrovati ma non è detto che la storia non viva nuovi scossoni. Durante uno degli episodi di Amici Specials, il format presente su Amazon Prime Video e dedicato alle emozioni degli allievi in gara, Aka7even ha dedicato una lunga lettera alla ballerina.

Aka7even e la lettera d’amore per Martina ad Amici 2021

Nella lettera scritta per Martina, Aka7even ha riassunto tutte le emozioni provate grazie a lei: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. – e ancora – C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa. È la persona con cui ho condiviso più cose, più emozioni, più tempo insieme.” Il cantante ha così concluso: “Nel bene e nel male dopo emozioni forti che si sono provate è normale che mi mancherebbe.”

