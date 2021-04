Aka7even e Martina/ Tocca a loro essere separati ad Amici 2021?

Aka7even e Martina sono ancora fidanzati? I due sono distanti anni luce ormai e mentre il serale di Amici 2021 va avanti lui continua a piangere e stare male per lei mentre la ballerina piange per tutti tranne che per il suo cantante. In questi giorni la sarda è stata prima in crisi per Leonardo e poi per Tommaso che sabato scorso ha lasciato la scuola mentre lei si struggeva consolata da Enula. La bella ballerina per un attimo sembrava davvero in preda ad una vera e propria crisi di panico visto che continuava a dire: “non riesco a respirare senza di lui, non ce la faccio”. A quel punto la cantante ha deciso di spronare l’amica a pensare che adesso Tommaso ha un mondo di occasioni fuori ad attenderlo e lei alla fine si è calmata ma i fan non hanno mai goduto di un momento “sintonia” con Aka7even.

Enula o Tancredi, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Gli indizi svelano che...

Aka7even e Martina saranno separati da un’eliminazione ad Amici 2021?

Il cantante, dal canto suo, ha pianto e si è innervosito per lei ad Amici 2021 soprattutto quando c’è stato il rischio che uscisse e che fosse eliminata ma Martina Miliddi non ha mai avuto modo di mostrarle molto per lui, anzi. In questi giorni Aka7even si è dedicato agli amici, Tancredi e Deddy soprattutto, calandosi nei panni di una sorta di psicologo per loro. Le anticipazioni rivelano che nemmeno questa sera i due saranno costretti a separarsi almeno non del tutto visto che per un attimo Aka7even ha rischiato grosso, come reagirà a quel punto Martina?

LEGGI ANCHE:

Aka7even e Martina, Amici 2021/ Lei piange per Tommaso mentre lui...Aka7Even contro Anna Pettinelli ad Amici 2021/ "Stai sminuendo la mia scrittura..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA