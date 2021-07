Aka7even e Rosa Di Grazia, flirt dopo Amici?/ “Siamo simili”: i fan sognano

Aka7even e Rosa Di Grazia scatenano i sogni dei fans con una diretta su Instagram. Il cantante e la ballerina dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi sono rimasti amici e, approfittando di un momento di pausa dai rispettivi impegni, hanno soddisfatto la curiosità dei fans rispondendo alle loro domande durante una diretta sui social. Giovani e single dopo la fine delle rispettive storie, nate all’interno della scuola di Amici, con Martina Miliddi e Deddy, sono apparsi molto complici. Tra il cantante e la ballerina, in realtà, non c’è assolutamente nulla se non una splendida amicizia. All’interno della scuola di Maria De Filippi, infatti, entrambi hanno instaurato rapporti importanti e tra questi c’è anche quello che li lega. I fans, tuttavia, sognano dopo i complimenti che Luca ha fatto a Rosa pubblicamente.

I complimenti di Aka7even a Rosa Di Grazia

I mesi trascorsi nella casetta di Amici di Maria De Filippi, vivendo l’uno accanto all’altra, ha permesso ad Aka7even e Rosa Di Grazia di conoscersi bene. Tra loro è nata così una splendida amicizia e, sui social, il cantante si lascia andare a dei complimenti sinceri nei confronti della ballerina. “Il pregio più bello di Rosa è che se entra in una stanza silenziosa lei fa rumore come se fosse piena di gente. Se non c’è armonia lei la crea. Insomma, dove c’è Rosa c’è rumore. Mi piace un sacco anche la tua sicurezza”, ha detto il cantante. “Siamo molto simili io e te”, ha risposto Rosa. Tra i due nascerà un sentimento più profondo? I fans sognano anche se qualcuno ricorda a tutti l’amicizia esistente tra la Di Grazia e Martina Miliddi, ex di Aka7even.

