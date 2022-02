Aka7even, ex fidanzata/ “Bello sputare…”, il dissing con Martina Miliddi

Aka7even, l’ex fidanzata di Amici 20: una relazione durata poco…

Aka7even è in gara a Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così“. Non sappiamo a chi è dedicata la canzone in questione ma certamente non è per la sua ex, Martina Miliddi. Durante il lungo periodo trascorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi i due si erano particolarmente legati. Ne è nata una storia d’amore, che però ha avuto vita breve. Una volta giunti al serale dello show, infatti, la coppia era già scoppiata. A creare scompiglio è stato il motivo dietro la rottura. A Luca Marzano, questo il vero nome di Aka7even, la giovane ha preferito Raffaele Rende, per il quale pare avesse dei sentimenti fin da prima di fidanzarsi con l’autore di “Loca”. I due hanno deciso di proseguire la loro storia anche al di fuori della scuola, generando un po’ di scalpore con un post social, che di certo non è andato giù all’ex.

Aka7even, la polemica con l’ex fidanzata Martina Miliddi

Aka7even ha avuto un trascorso poco felice con Martina Miliddi, la quale al termine del programma “Amici” ha spiazzato un pò tutti pubblicando una dedica per Raffaele Rende, sottolineando d’aver provato sentimenti per lui fin dai tempi della casetta ad Amici, ovvero quando era impegnata proprio con Aka7even: “Ti ho vissuto per mesi, cercando di starti lontana il più possibile. Per quanto ne fossi in grado, dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica”. Parole che non hanno lasciato indifferente Aka7even, che su Twitter ha scritto: “Bello sputare nel piatto dove si mangia. Per me parla la musica”. Oggi è già un altro giorno come direbbe Serena Bertone e, infatti, il cantante campano è in gara a Sanremo 2022.

