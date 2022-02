Aka7even finale Sanremo 2022/ “Perfetta così”, “Non mi amavo e non stavo bene”

AKA7EVEN IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “PERFETTA COSÌ”

Aka7even ha fatto un altro step in avanti al Festival di Sanremo 2022 dove partecipa col brano “Perfetta così“. A Speciale Sanremo si è raccontato, specificando cose che non ci si aspettava nemmeno: “Non mi amavo a tal punto di non stare bene, poi però ne sono uscito”. Non ha paura a mostrare il suo lato fragile e decide di aprirsi al pubblico, aggiungendo: “Il brano è un messaggio da condividere con tutti e qui la figura della donna è rappresentata da mia madre. Credo sia una canzone molto importante perché porta un messaggio personale. Piano piano con l’esperienza e chi mi voleva bene vicino ho iniziato a lavorare su me stesso e a stare bene. Dopo che è nata la canzone ho pensato di proporla a Sanremo”. Giovane e talentuoso ha mostrato una maturità artistica ben al di sopra delle aspettative ed è riuscito a conquistare, spera ora di poter raggiungere una buona posizione nella classifica finale.

Aka7even, ex fidanzata/ "Bello sputare...", il dissing con Martina Miliddi

AKA7EVEN, FUORI DALLE PRIME DIECI POSIZIONI

Le prime tre serate del Festival di Sanremo non hanno premiato le prestazioni di Aka7even, fuori dalle prime dieci posizioni. L’ultima esibizione dedicata alle cover non ha cambiato l’andamento ma ha permesso al giovane artista di guadagnare posizione e sopratutto nuovi giudizi in suo favore. Nell’ultima rappresentazione ha messo in evidenza le sue potenzialità canore, risultando tra i più intonati e corretti dal punto di vista tecnico. Anche dal punto di vista interpretativo è stato riscontrato un netto salto di qualità, diversamente da quanto visto nelle occasioni precedenti. Anche i social hanno decisamente apprezzato la scelta canora, come evidenziato dai numerosi commenti compiaciuti in suo favore. Per la classifica generale il ragazzo è risultato comunque 14esimo, ma non è da escludere la possibilità che per l’ultima sera riesca a guadagnare ulteriori posizioni.

AKA 7EVEN DUETTO CON ARISA A SANREMO 2022/ Il commovente omaggio ad Alex Baroni

LE SUE QUALITÀ IN MOSTRA

Tra i più attesi a Sanremo ha avuto modo di mettersi in mostra nella serata cover anche Aka7even. Il giovane artista si è messo in mostra per le sue doti vocali e di conseguenza per il bel canto, scegliendo per la serata cover un pezzo che mettesse in evidenza tali peculiarità, Cambiare di Alex Baroni. Per l’occasione ha scelto di essere accompagnato da un’artista che ha costruito la sua carriera proprio sulla grande vocalità, ovvero Arisa. Calorosamente accolti da pubblico e presentatore, hanno dato vita ad una versione davvero emozionante e incisiva del celebre brano, con Aka7even che ha aperto l’esibizione cimentandosi prima al piano e poi al fianco di Arisa. Il pubblico ha avvertito ogni emozione che i due hanno cercato di rappresentare, ottenendo infatti un grande apprezzamento sottolineato dai tantissimi applausi e dalla conseguente standing ovation. Terminata l’esibizione Arisa ha voluto salutare il pubblico sottolineando quanto abbia apprezzato la scelta del giovane artista di chiedere il suo contributo, aggiungendo di aver avuto così modo di conoscerlo meglio e di apprezzarne ulteriormente il grande valore artistico. Il look presentato dai due ha ottenuto diversi consensi sui social; il ragazzo ha scelto una tonalità completamente bianca che ha arricchito l’eleganza del completo. Medesima scelta per Arisa, come sempre premiata per le sue scelte di stile.

Aka7even, Raffaele Renda si complimenta “Impeccabile come sempre”/ “Tanto maturo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA