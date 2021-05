Aka7even finalista di Amici 2021?/ Stash: “Finalmente hai abbattuto quel muro!”

Aka7even finalista di Amici 2021 dopo le discussioni con la Pettinelli?

Piovono complimenti sul primo finalista di Amici 2021 che, a sorpresa, è proprio Aka7even. Ad un passo dall’eliminazione, il cantante alla fine sembra averla spuntata andando contro tutto e tutti e portando a galla i suoi veri sentimenti. L’inizio del suo serale è stato davvero molto traballante tanto che spesso è finito al duello o in ballottaggio rischiando di uscire ma salvandosi sempre in nome di quelle doti che si intravedevano e che sembravano ben nascoste. Alla fine, però, Luca è riuscito ad andare oltre lavorando sodo e mettendosi in gioco anche grazie ad Anna Pettinelli che ha spinto tanto con lui usando a volte termini che non sono piaciuti al cantante ma anche modo rudi al limite della normalità. Alla fine il risultato è quello che conta e questa sera Aka7even non solo aprirà la puntata ma darà spettacolo nella prima manche portando a casa il primo posto da finalista di Amici 2021.

Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Dalla crisi e la lite ai baci in semifinale!

Stash si complimenta con Aka7even

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che Aka7even porterà sul palco le sue barre scritte per la sua città, Napoli, sulle note di She ma perdendo lo scontro con Sangiovanni ma non la guerra visto l’esito di quella che è stata la sua manche. Dall’altro lato, anche i giudici si sono complimentati con lui e, in particolare, è proprio Stash che dirà la sua ammettendo che alla fine quel muro che lo teneva lontano dal pubblico, è riuscito a tirarlo giù e questo sicuramente è un ottimo biglietto di ingresso alla finalissima della prossima settimana ad un passo da quella che potrebbe essere una vittoria davvero sorprendente.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 truccato? Cecchi Paone non ha dubbi / "Trovo che tutto sia fatto per.."Alessandro Cavallo, Amici 2021/ Proposta di lavoro e i complimenti di De Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA