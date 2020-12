Aka7even/ In sfida dopo il bacio a Martina: “Ti amo e..” (Amici 2020)

Aka7even in love con Martina ad Amici 20!

A quanto pare questo primo mese nella casona di Amici 20 ha portato tante soddisfazioni nella vita di Aka7even e sicuramente tante altre ne porterà visto che proprio il cantautore è dato tra i possibili vincitori di questa edizione ma, intanto, le cose vanno avanti e la sua vita privata si intreccia con le questioni lavorative. Nella casa Aka7even ha già perso la testa per una ragazza, che ricambia con gelosia e passione. Di chi stiamo parlando? Ma della bella ballerina sarda Martina, pupilla di Lorella Cuccarini. I due sono spesso insieme e chi segue il pomeridiano sa bene che lei si era mostrata gelosa della nuova cantante entrata nella scuola, Enula, e tutto perché lei conoscenza la canzone di Luca. Proprio quest’ultimo però ha passato tutto il tempo a rassicurarla ma poi è accaduto dell’altro. Proprio nell’ultimo pomeridiano della settimana, il giovane ha consolato Martina promettendole che questo percorso lo faranno insieme e che non sarà una sfida a separarli. Alla fine di questa promessa ha subito sussurrato alla ballerina: “Ti Amo”, con tanto di bacio sulla bocca. E’ nata ufficialmente la prima coppia di Amici 20.

Aka7even in sfida ma…

Ma come andrà la puntata di Aka7even oggi ad Amici 20? Le prime anticipazioni rivelano che il cantante, finito in sfida per via di un provvedimento disciplinare legato alle poche pulizie fatte in casa, vincerà la sua sfida e si potrà tenere stretta la maglia del programma. Come se non bastasse, Luca ha affrontato anche la sfida contro Dorian voluta da Anna Pettinelli che lo ha messo alla prova togliendogli l’autotune e anche le sue barre ma nonostante questo ha vinto la sfida ed è rimasto nella scuola con buona pace di Martina, Maria de Filippi la chiamerà in causa?



