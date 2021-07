Aka7even, la dedica a Michele Merlo al Battiti Live 2021/ “La prima canzone è per te”

Aka7even – al secolo Luca Marzano, 20 anni da Vico Equense – è stato uno dei protagonisti della passata stagione di “Amici” (faceva parte del team di Anna Pettinelli con la quale un paio di volte si scontrò a causa di piccole – chiamiamole così – divergenze di pensiero). Anche lui si è esibito sul palco di “Battiti Live 2021“, cantando due dei suoi brani più ascoltati del momento: “Mi manchi”, la canzone scritta proprio durante la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi e “Loca” altro tormentone estivo continuamente suonato sulle spiagge di tutta Italia. Bello il gesto del cantante che ha voluto dedicare il primo dei due pezzi portati sul palco di Battiti Live a Michele Merlo, giovane artista recentemente scomparso (anche lui giunto al successo dopo aver preso parte a una precedente edizione di “Amici”).

Aka7even, cosa significa il suo nome d’arte?

Aka7even qualche tempo fa ha deciso di svelare l’origine del suo strano nome d’arte. Aka sta per “Also Know As” (che in inglese significa “Anche Conosciuto Come” e normalmente si usa per gli pseudonimi); 7 è, invece, un numero che Luca ritrova spesso nella sua vita e che, per questo motivo, ha voluto inserirlo nel suo nickname (in particolare, nel 2008, quando aveva 7 anni, in seguito a un grave incidente stradale rimase in coma per 7 giorni; la coincidenza tra i due numeri ha colpito Luca e gli ha fatto decidere di completare il suo nick con la scritta “7even”). Il giovanissimo cantante Aka7even sta sfruttando appieno la celebrità del momento e ha già altri impegni molto importanti previsti per i prossimi mesi: a metà settembre sarà ospite a Lanciano, in provincia di Chieti (in quella occasione dividerà il palco con Gaia, la splendida italo – brasiliana vincitrice di “Amici 19”); per Gennaio 22, invece, settimana movimentata dal 24 al 30 con tre appuntamenti imperdibili per i suoi fans – il giovane cantante napoletano sarà il 24 alla “Casa della Musica Federico I”, a Napoli (già sold out), il 26 al “Fabrique” di Milano e il 30 all’Atlantico di Roma -.

La sua vita sentimentale di Aka7even

Dal punto di vista del gossip, ricordiamo che per Luca “Aka7even”, nei mesi passati, si era conclusa nel peggiore dei modi la tormentata storia d’amore vissuta con la ballerina Martina Miliddi all’interno della “casetta” più famosa d’Italia (quella di “Amici”); i due, dopo qualche “tiraemolla”, si erano lasciati e lei, una volta spenti i riflettori della trasmissione, si è avvicinata a Raffaele Renda – anche lui reso popolare dal talent della “Maria Nazionale” – , con cui ormai fa coppia fissa da un po’. Al momento attuale alcuni rumors – molto tiepidi in verità – lo segnalano in avvicinamento nei confronti di Rosa Di Grazia, altra ballerina abitante della “casetta” di Canale 5 che ha da poco concluso il suo rapporto con Deddy, concorrente – che te lo dico a fare? – anche lui, alla corte della De Filippi. Ma non c’è ancora conferma da parte dei due giovani artisti che, per il momento, si limitano a scambiarsi complimenti e sorrisi sui social facendo incuriosire e fantasticare le migliaia di followers sparsi per tutto lo Stivale. Staremo a vedere.

