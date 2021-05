Aka7even: “La finale di Amici 2021 è una vittoria per i miei genitori”/ “Mio padre..”

La finale del serale di Amici 2021 si avvicina e Maria De Filippi regala delle dolci sorprese ai finalisti. Nel daytime delle 19 di oggi, martedì 11 maggio, trasmesso da Italia 1, Aka7Even ripercorre tutto il suo percorso nella scuola di Amici 2021. Dall’ingresso nella scuola ai primi complimenti, dalla crisi musicale fino alla rinascita avvenuta nel serale. Quello di Luca è stato un percorso intenso che emoziona il giovane cantautore che, in finale, proverà a portare a casa la vittoria sfidando Sangiovanni, Giulia Stabile, Deddy e Alessandro. “Vedendo le immagini, sto iniziando a metabolizzare tutto quello che è successo. Il percorso è stato bellissimo e ricco di emozioni. Nella vita vera non mi è mai piaciuto il mio carattere e, prima di entrare, mi ero ripromesso di restare sulle mie, ma poi non ce l’ho fatta e ho scelto di condividere con gli altri le mie emozioni a 360 gradi”, racconta il cantautore mentre parla con Maria De Filippi.

Aka7even e le parole sui genitori: “Era un sogno di mio padre”

Aka7even ha inseguito il suo sogno musicale con il supporto dei genitori che hanno fatto dei sacrifici enormi, anche economicamente, per aiutarlo. “La finale? Voglio viverla tranquillamente. Per me era un sogno e ho già vinto. Ho vinto gli amici i singoli, il percorso con me stesso perché ho acquisito consapevolezza di ciò che so fare e di chi sono”, aggiunge il cantautore, sicuro di aver regalato un sogno ai suoi genitori. “Mamma è logorroica e quando si emoziona smette di parlare mentre papà piange. Credo di aver realizzato il sogno di papà. Lui ha una certa età ed era convinto che non mi avrebbe visto realizzato e questo rappresenta la mia più grande vittoria”, conclude Luca.

