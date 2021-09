Aka7even/ L’appello ai fan: “Non abbiate paura. Dalle vostre scelte dipende…”

Dopo il successo ottenuto con i primi brani che gli hanno permesso di scalare le classifiche italiane, conquistare riconoscimenti importanti e salire sul palco di eventi musicali estivi come Battiti Live 2021, Aka7even non si ferma e sta preparando quello che sarà il suo nuovo album. In questi giorni, condivide spesso post tra le storie di Instagram in cui è nello studio di registrazione scatenando l’entusiasmo dei fans che aspettano con ansia di scoprire i dettagli del nuovo lavoro del proprio beniamino che, dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Amici, non si è puù fermato.

In attesa di poter annunciare ufficialmente la data del nuovo album, negli scorsi giorni, come spiega Fanpage, Aka7even ha regalato ai fan un piccolo spoiler di quella che potrebbe essere la sua nuova canzone. “In mezzo alla città, con la musica a palla, la tua testa sulla spalla, che sapore ha”, sarebbero questi i versi del nuovo brano di Aka7even.

Aka7even ai fan “ Le vostre scelte determinano il vostro futuro”

Non solo Instagram, ma anche Twitter tra i social più utilizzati da Aka7even. Il giovane cantautore, in particolare, utilizza Twitter soprattutto per riflessioni sulla vita e lanciare appello ai giovanissimi e numerosissimi fan che lo seguono con tantissimo affetto. “Ascoltatevi, e fate sempre ciò che vi sentite di fare. Non abbiate paura. Le vostre scelte determinano il vostro futuro”, ha cinguettato Luca.

In un precedente tweet, inoltre, aveva scritto: “Devi imparare a vivere nelle sofferenze e non smettere di vivere per paura del dolore. Affidatevi all’amore, credetemi. È la terapia giusta quando si ha bisogno di un aiuto. Riempitevi e circondatevi d’amore”. Quelle del giovane artista saranno riflessioni generali sulla vita o sulle proprie scelte personali?

