Aka7even: “Maria De Filippi ad Amici? Come una mamma”/ “Fedez? Nessun risentimento”

Aka7even è stato un protagonista indiscusso di Amici 2021. Con le sue canzoni ha fatto ballare ed emozionare il pubblico durante la fase serale del talent show di Maria De Filippi. Pur senza vincere, sta ottenendo un successo grandissimo con le sue canzoni con cui sta scalando le classifiche italiane. All’interno della scuola, oltre a crescere artisticamente, ha avuto modo di instaurare rapporti veri come quelli con gli amici Deddy e Tancredi. Tra le tante persone che lo hanno accompagnato nel lungo percorso ad Amici, tuttavia, tra le più importanti c’è sicuramente Maria De Filippi. Della conduttrice, Aka7even ha parlatonel corso di una lunga intervista per Super Guida Tv. “Maria De Filippi è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore”, ha detto l’artista.



Nel corso della lunga intervista rilasciata a Super Guida Tv, Aka7even ha parlato anche dell’eliminazione di Fedez a X Factor. Prima di partecipare ad Amici, infatti, Luca provò a partecipare a X Factor, ma Fedez lo eliminò. A distanza di anni, Aka7even, in merito a quell’eliminazione, ha detto. “Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez. Spesso mi trovavo a parlare con mio padre di quel periodo lì, perché lui avrebbe tanto voluto che io entrassi ad X-Factor, ma io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Non cerco il riscatto. Ho sempre ammirato Fedez e non sopporto il fatto che lo attacchino continuamente. Artisticamente ha uno storico enorme, scrive da Dio, e le sue hit sono garantite, tralasciando che come persona è fantastica. Lavorerei molto volentieri con lui”.

