Aka7even “Martina e Raffaele fidanzati? Non me frega”/ Anna Pettinelli lo stuzzica…

Il triangolo formato da Aka7evn, Martina Miliddi e Raffaele Renda si conclude così, con questi ultimi due complici e felici in quel di Cagliari tra balli e canzoni, e il cantante pronto a scalare le classifiche dimenticando quello che è stato al grido di “Non me ne fraga niente”. Questo è l’epilogo di una storia che ha tenuto incollato davanti allo schermo il pubblico di Amici 2021 che ha sperato, sognato e anche un po’ criticato, i tre protagonisti. Martina indecisa, sempre propensa verso Raffaele e poco verso Luca, fino a che fuori dalla scuola non ha avuto modo di avvicinarsi a chi, se vogliamo, l’aveva rifiutata. Proprio mentre la storia tra la sarda e il calabrese ha ormai preso il largo con tanto di foto e video social, Luca, stuzzicato da Anna Pettinelli, ha detto la sua a riguardo.

In particolare, in una diretta, la sua prof ha pensato bene di stuzzicarlo un po’ sul gossip del momento, magari per aiutarlo a cavalcare l’onda o magari solo per la sua voglia di interessarsi un po’ alla cosa, come ha fatto nelle scorse settimane, e alla fine ha ottenuto quello che ha voluto. Aka7even ha detto la sua sulla liason tra la sua ex Martina Miliddi e l’amico Raffaele Renda concludendo: “Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”. Subito dopo ha spiegato di non avere contatti con loro e i più scaltri si erano già accorti del fatto che il giovane aveva smesso di seguirli sui social (e viceversa), tutto finito quindi?

