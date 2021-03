Aka7even/ “Mortificato” da Stash e Stefano de Martino? (Amici 2021)

Aka7even si salverà in questo primo serale di Amici 2021? La domanda è d’obbligo soprattutto adesso che le anticipazioni del primo serale rivelano che il cantante si esibirà nella terza manche e non solo non riuscirà a spuntarla con Sangiovanni ma sarà “mortificato” da Stash e Stefano de Martino. I due giudici non solo danno il punto al suo rivale ma lo riempiranno di complimenti. Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante napoletano di 20 anni tra i protagonisti dell’edizione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane si era già proposto al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a X Factor nel 2018. Aka7even si è aggiudicato un posto nel serale di Amici, in onda dal 20 marzo 2021, e fa parte del team Pettinelli-Peparini, con Giulia e Samuele. La sua grande passione per la musica ha caratterizzato tutta la sua vita, ma la chiave di svolta è arrivata nel 2008 dopo che, a causa di un incidente, è rimasto in coma per diversi giorni. Il risveglio ha segnato per lui un ritorno alla vita e la voglia irrefrenabile di rincorrere la sua grande passione per la musica. Dopo X Factor 2018, Luca si è presentato ad Amici con un look totalmente diverso. La sua immagine artistica, oggi, è quella di un rinnovamento completo che parte dal nome e arriva allo stile musicale sicuramente più Urban.

Aka7even: il talento e la relazione con Martina

Per entrare a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even si è presentato con un inedito, “Yellow”, che ha subito colpito Anna Pettinelli, che fa parte della giuria, convincendola ad assegnargli il banco, e che oggi guida il team insieme a Veronica Peparini. Durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, Luca Marzano ha fatto parlare di sé grazie alla relazione con Martina, ballerina. I due, tra liti e amorevoli riappacificazioni, sono diventi un punto di riferimento per i fan del programma. Proprio nei giorni scorsi, in una delle puntate speciali in onda su Prime Video, il pubblico ha assistito a un’altra lite tra i due, dovuta alla relazione molto stretta di Martina con il ballerino Tommaso. In occasione della sua ultima performance, del suo inedito “Mi manchi” lanciato a febbraio 2020, Aka7even è stato definito “straordinario” dalla stessa Anna Pettinelli. Il giovane artista ha riscosso ampio successo con entrambi gli inediti lanciati durante la trasmissione di Canale 5. Gli apprezzamenti, quindi non mancano né da parte della giuria né da parte del pubblico. Particolarmente attivo sui social, il suo profilo Instagram è cresciuto piano piano fino a contare, oggi, 130 mila followers.

