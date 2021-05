Aka7even/ Nel 2022 le date del suo primo tour, tappa anche al Fabrique di Milano

Aka7even è pronto per dar vita al suo primo tour. I concerti sono prodotti da Vivo Concerti e i biglietti sono acquistabili sul loro sito ufficiale a partire dalle 16:00 di lunedì 17 maggio 2021. Mentre dalle 11:00 di sabato 22 maggio 2021 saranno disponibili presso tutte le rivendite autorizzate. Per il momento le date ufficializzate sono tre: il 23 gennaio 2022 a Napoli presso la Casa della Musica, il 26 gennaio 2022 a Milano al Fabrique e il 30 gennaio 2022 all’Atlantico di Roma.

Intanto i fan di Aka7even sono in attesa dell’uscita del suo Ep, in arrivo venerdì 21 maggio 2021, in cui saranno contenuti i singoli presentati durante il percorso ad Amici e canzoni inedite. In tutto saranno 12 brani, suddivisi in lato A e lato B: Yellow, Eazy, Mille parole, Fuori, Strike, Mi manchi, Luna, Black, Blue, Loca, Rolly Stone, Torre Eiffel. Il disco d’esordio verrà pubblicato sotto l’etichetta Columbia Records / Sony Music Italy, la quale ha deciso di puntare sul giovane talento facendogli firmare il contratto discografico a talent in corso.

Aka7even: le sue parole dopo la finale di Amici

Arrivato in finale come papabile vincitore (per il circuito canto era tra i favoriti insieme e Sangiovanni), Aka7even ad Amici ha affrontato un percorso di crescita artistica e personale di cui ha parlato in un’intervista sulla piattaforma di Witty Tv a pochi minuti dall’uscita. Le sue parole sono state: ”Quando sono entrato ad Amici sinceramente non mi aspettavo tutto questo, non mi aspettavo un cambiamento personale, non mi aspettavo un cambiamento artistico, non mi aspettavo di trovare 16 persone del genere, non mi aspettavo di fare un percorso così lungo e tutto parte dal fatto che fino a sei mesi fa mi trovavo in uno scantinato a suonare e ora mi trovo ad avere affrontato la finale di Amici. Quindi per me è tutto un sogno!”.

Luca Marzano (vero nome del cantante) ha infatti tutte le ragioni per considerare questa esperienza da poco conclusa come una grande soddisfazione per se stesso. A dimostrarlo sono anche i risultati raggiunti con i suo pezzi: ”Soprattutto nell’ultimo periodo ho sostenuto la mia convinzione sia sul palco che nella vita, questo mi ha dato forza e ho avuto consapevolezza di quello che sono e di quello che so fare”.



