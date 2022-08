Aka7even, nodulo alla gola: come sta?/ Lo sfogo: “Si può sempre trarre il positivo..”

Amici 20, Aka7even costretto alla pausa dai live: Anna Pettinelli gli scrive

Dopo aver riscosso una spiccata popolarità partecipando ad Amici 20 di Maria De Filippi, il talent show che gli ha poi spianato la strada per la vittoria del Best Italiani Act agli MTV Europe Music Awards e l’accesso a Sanremo 2022 con Perfetta così, Aka7even torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo é un nodulo diagnosticato al cantante alla gola, motivo per cui l’ex Amici 20 ha sospeso ogni suo nuovo impegno previsto in agenda per lui, proprio per via del problema di salute riscontrato in occasione di un controllo medico. Una conseguenza che ha portato la sua ex maestra di canto e musica ad Amici 20, Anna Pettinelli, a destinargli un messaggio di auguri per una pronta guarigione tra le Instagram stories, al grido di “Auguri Luca”.

Aka7even si lascia andare alla riflessione sulla sua patologia

Di tutta risposta Luca Marzano in arte Aka7even ha tenuto ironicamente a precisare che gli auguri della maestra non siano per il suo compleanno, in un messaggio tra le sue Instagram stories a cui é poi seguito una riflessione profonda del cantante sul difficile momento che ora vive per via della notizia del nodulo che non gli permetterà per un po’ di cantare: “Sono sempre solito ringraziare per tutto ciò che la vita mi porta a vivere, anche quando non segue i miei piani o le mie aspettative. Tutto concorre sempre al bene, anche da periodi negativi, si può trarre del positivo”, si legge tra le righe della storia riflessiva.

Il monito poi prosegue con Aka7even che rivela ai fan di voler sfruttare questo periodo di pausa dai live show per continuare a realizzare del materiale per un nuovo album in cantiere: “Il nuovo album sarà un mix tra la vita dentro e fuori dal palco, l’amore ci salva sempre e prima o poi smette di piovere”.

Insomma, nonostante il problema di salute Aka7even non intende sospendere del tutto la sua professione, speranzoso di poter tornare presto ad esibirsi live.

