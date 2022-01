Aka7even, “Perfetta così” la canzone di Sanremo 2022/ E se vietassimo l’autotune?

SANREMO 2022, “PERFETTA COSÌ”: IL SIGNIFICATO DEL BRANO DI AKA7EVEN

L’autotune è cosa vecchia. Anche per il Festival di Sanremo. Eppure i rapper continuano a farne uso a manetta, specialmente i più giovani. Quel fastidioso distorsore della voce è roba da anni 80 mettetevelo nella testa. Aka7even, vero nome Luca Marzano, protagonista di Amici, calderone televisivo da cui per un certo periodo Sanremo ha attinto in massa, pensa invece che la sua canzone sia “Perfetta così”, ma è solo il titolo della canzone che presenta al Festival di Sanremo 2022.

Una canzoncina innocua, per i suoi coetanei, che dubitiamo alzi l’interesse di qualcun altro durante la gara, ma chi lo sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Luca Marzano, vero nome di Aka7even, è un giovane cantautore e rapper che negli ultimi anni ha conquistato le simpatie e le attenzioni del grande pubblico giovanile.

AKA7EVEN, LA CANZONE “PERFETTA COSÌ” A SANREMO 2022: DA AMICI A X FACTOR

L’ascesa di Aka7even è iniziata con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2020, è arrivato in finale, posizionandosi terzo e secondo nella categoria canto. Già nel 2017 Aka7even aveva mosso i suoi primi passi verso il mondo televisivo, partecipando al talent show X Factor, ma era stato eliminato durante i bootcamp. E’ il singolo Loca, tormentone della scorsa estate, che gli ha dato il riconoscimento anche internazionale: a novembre 2021 ha ricevuto l’MTV Europe Music Award come Best Italian Act a Budapest. Quindi, giuria popolare, ragazzi a casa mi raccomando non deludetelo ma ditegli di non fare più uso di autotune.

