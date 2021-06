Aka7even, periodi bui ad Amici “Stavo male psicologicamente”/ “Ero in caduta libera”

Sono in tanti ad averlo sostenuto nella sua lunga avventura ad Amici 2021 e in tanti oggi rimangono suoi sostenitori e di questo Aka7even, uno dei finalisti dell’ultima edizione, è felicissimo. Per molti il vincitore morale, Luca Marzano – questo il vero nome del cantante – ha voluto ricordare questa esperienza nel talent di Canale 5 in un’intervista rilasciata a Ritratti di note. “L’esperienza di Amici mi ha lasciato sicuramente una maturità maggiore rispetto a quella che avevo prima, sia a livello artistico, di palcoscenico, che a livello personale. Mi sento molto maturato…” ha ammesso il cantante, ricordando però che non sono mancati momenti bui e particolarmente difficili in casetta, sia per la musica che per questioni di tipo personale, come il turbolento rapporto con Martina Miliddi.

Aka7even ricorda i momenti difficili ad Amici 2021 e l’aiuto di Anna Pettinelli

In questi momenti è stata Anna Pettinelli, la sua coach, a rimetterlo in carreggiata, dicendogli “di ‘Non mollare’ nel momento in cui ero in difficoltà nel programma; ero in caduta libera e stavo male psicologicamente. – ha ammesso Aka7even, per poi aggiungere – Lei mi ha sempre sostenuto e mi hai detto “Tu hai una dote grandissima, non puoi mollare proprio adesso, quindi alzati e riprenditi, perchè non sai neanche fuori cosa ti aspetta”. In merito, invece, al rapporto con i compagni in casetta, Luca ha ammesso che “Ho avuto un buon rapporto con tutti, ma si è creato un legame profondo proprio con lo stesso Alessandro, con Deddy e Tancredi. Con loro ho stretto tantissimo. Condividevamo tutto ogni giorno, se c’era un po’ di tempo libero stavamo sempre insieme. Qualche giorno fa ci siamo visti, quindi ci frequentiamo tutt’ora”.

