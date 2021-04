Aka7even piange ad Amici 2021/ Anna Pettinelli sbotta: “Sei una lagna”

Aka7even sempre più in crisi. Dopo l’ultima puntata del serale di Amici 2021 nel corso della quale è finito al ballottaggio con Enula e Tancredi, Luca tira le somme della sua avventura e si lascia andare ad uno sfogo prima con Serena e poi con Samuele. “Sei sconfitte in quattro puntate. C’è chi canta meglio di me, chi scrive meglio di me. L’unica cosa che so fare più degli altri è suonare, ma non siamo al conservatorio. Ho perso contro Sangiovanni, Deddy e Tancredi. Enula è uscita e mi è rimasto solo Raffaele. Se dovessi perdere contro di lui vorrebbe dire essere il cantante più scarso”, dice uno scoraggiato Luca parlando con Serena. “Sono arrivato al limite, in quattro puntate non mi hanno detto una parola positiva”, aggiunge chiacchierando con Samuele che lo sprona a non mollare.

Amici 2021 Ed.20/ Diretta puntata oggi, 13 aprile: Raffaele in crisi per Zerbi...

Anna Pettinelli, confronto con aka7Even ad Amici 2021

In suo soccorso arriva Anna Pettinelli che, in collegamento telefonico, prova a capire il problema del suo allievo. “Voglio sapere perché continui a piangere e sei così depresso”, afferma l’insegnante. Luca ammette di essere deluso dai giudizi che continua a ricevere. “Ci sta che tu sia deluso, ma all’ultimo scoglio, hai fatto una prova da urlo e i giudici ti hanno salvato per primo. E’ il momento di mettere la testa sulla finale perché io ti ci vedo in finale, ma la domanda è: ti ci vedi in finale?”, chiede la Pettinelli. “Non mi vedo in finale”, ammette Aka7even. “Sei una lagna. Hai 20 anni, sei dentro Amici e lo puoi ancora vincere. Questo è il pensiero che dovrebbe essere stampato in quella testolina che non funziona come dovrebbe”, conclude l’insegnante sperando di spronare il suo allievo.

LEGGI ANCHE:

Serena Marchese, incidente ad Amici 2021/ Scheggia nel tallone per la ballerina e...Raimondo Todaro ospite ad Amici 2021/ Incontro con l'ex moglie Francesca Tocca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA