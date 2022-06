Aka7even prepara il pezzo per l’estate/ Ecco chi è in lizza per un duetto, dopo LDA

Amici 20, Aka7even pronto per una collaborazione

Dopo aver dato il via al tour, l’Aka7even live, l’ex Amici 20 Aka7even sarebbe pronto per il rilascio di un pezzo estivo. Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022 con il brano Perfetta così, certificato disco d’oro, e il tormentone dell’estate 2022 Loca, certificato 3 volte disco di platino, Luca Marzano in arte Aka7even sarebbe a quanto pare pronto per il rilascio del nuovo singolo dal titolo Toca. O almeno questo è stando al rumor del momento, che inoltre – a detta dei beninformati – potrebbe rivelarsi un featuring tra Aka7even e la primadonna nella serie tv Il mondo di Patty, ovvero l’attrice Brenda Asnicar.

In un nuovo post condiviso su Twitter, Aka7even si è detto pronto per un “featuring” e la spagnola Brenda ha retwittato il post, lasciando intendere di essere candidata ad una collaborazione con il cantautore napoletano.

Che Aka7even sia in procinto di duettare con Brenda Asnicar? Nel frattempo, Webboh indicherebbe un altro artista per il presunto featuring previsto con Aka7even per il rilascio di Toca, che si preannuncia essere un pezzo latin-pop.

Gué Pequeno pronto per il duetto con Aka7even: l’indiscrezione

“Presto, molto presto, Aka7even rilascerà il suo singolo estivo… – fa sapere la fonte -. E le persone che erano al suo concerto di Milano (che ha segnato un sold-out pazzesco) hanno potuto ascoltarlo in anteprima. […] La prossima canzone di Aka si intitola “Toca” ed è un brano dal sapore reaggeton. In questa canzone Luca non sarà da solo ma ci sarà un superbig della musica a cantare con lui”.

Chi potrebbe essere il cantante preannunciato per l’atteso duetto? A quanto pare trattasi di Gué Pequeno. Se così fosse, tuttavia, non sarebbe automaticamente smentita la possibilità che possa esserci un duetto tra Aka7even e Brenda Asnicar, come supposto dal web in questi giorni alla luce del retweet della spagnola riservato al cantante di Napoli.

Inoltre, così come annunciato dall’ex Amici 21 in una diretta concessa a ViviMilano.it, inoltre, LDA si prepara per una collaborazione con Aka7even : i due artisti originari di Napoli hanno in comune la major discografica che li tiene sotto contratto, ovvero la Sony Music Italy.











