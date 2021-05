Aka7even/ Quale sarà il suo rapporto con Anna Pettinelli dopo Amici 2021?

Aka7even non ha di certo bisogno di presentazioni visto che per molti era proprio il vincitore designato di Amici 2021. Alla fine non è andata così. Il cantante, reduce dal successo di X Factor di qualche anno prima, si è presentato sul palco del talent di Canale5 ed è stato scelto da Anna Pettinelli che in questi mesi lo ha idolatrato ma anche sgridato e messo alle strette. Lui stesso si è sentito spesso in difficoltà per quello che è successo con la sua maestra e gli scontri tra loro non sono mancati. Se da una parte ci ha pensato proprio lei a dargli del ciucciu per via del suo modo di fare, dall’altra è stato Luca ad accusare Anna Pettinelli di dargli pezzi poco incline alle sue corde e anche al suo modo di essere e di fare musica causandone anche i tonfi e i no dei giudici puntata dopo puntata.

Alla fine Aka7even non solo è arrivato in finale ma ha sentito l’ebbrezza della vittoria non solo quella sul palco di Amici 2021 ma anche quella dell’affetto del pubblico che continua a comprare i suoi singoli e il suo primo disco. Sicuramente la notorietà adesso non gli manca e chiuso il capitolo di Amici adesso dovrà rimboccarsi le maniche e cercare di rimanere a galla, quale sarà la sua prossima tappa? Sangiovanni ha già rivelato di volersi diplomare dicendosi pronto a dire no ad un’eventuale partecipazione a Sanremo, sarà lo stesso per il nostro Luca?

