Aka7even, Raffaele Renda si complimenta “Impeccabile come sempre”/ “Tanto maturo”

Raffaele Renda, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2021, ha commentato le performance di Aka7even, esibitosi ieri sera per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Cosa c’è di strano? Si starà domandando qualcuno, semplice, i due non è che si amino proprio alla follia per una questione di “cuore”. La storia, come scrive il sito di Isa e Chia, narra di una donna “contesa” dai due artisti, leggasi Martina Miliddi, anch’essa ex concorrente del talent show di casa Mediaset. Ebbene, coloro che seguono con assiduità Amici, sanno che la bella ballerina si era fidanzata inizialmente con Aka7even, per poi lasciarsi e avvicinarsi al cantante calabrese.

Raffaele Renda, inizialmente, aveva di minimizzato il loro rapporto, parlando di una semplice amicizia e raccontando poi il tutto all’amico Aka7even, ma quest’ultimo non aveva ovviamente apprezzato questa liason, ed aveva così deciso di prendere le distanze dal collega. Luca, vero nome di Aka7even, si era quindi riavvicinato a Martina ma il tutto era stato un “fuoco di paglia”, nulla di realmente concreto, e alla fine la ballerina ha deciso di correre fra le braccia del cantautore calabrese.

AKA7EVEN E I COMPLIMENTI DI RAFFAELE RENDA: ECCO COSA HA SCRITTO L’ARTISTA SUI SOCIAL

Finita la stagione di Amici di Maria De Filippi i due sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro unione e trascorrendo le vacanze estive e quelle natalizie insieme. Fatta questa lunga ma doverosa premessa, arriviamo al nocciolo della questione, al commento di Raffaela Renda dopo l’esibizione di Aka7even di ieri all’Ariston.

“Luca impeccabile come sempre, tanto maturo”, ha scritto l’artista sui suoi social, pubblicando anche un breve estratto della performance del collega, e aggiungendo l’emoticon di un applauso, riconoscendo le indubbie qualità del 21enne di Vico Equense. Molti fan sono rimasti un po’ sorpresi da tali complimenti, ma i due cantanti si sono sempre apprezzati, già ai tempi di Amici, di conseguenza Renda non ha voluto nascondersi.

