Aka7even risponde a Tommaso Zorzi/ “Sono tuo padre”, l’esilarante risposta social a..

E niente, alla fine tutti i ragazzi di Amici 2021 sono pazzi di Tommaso Zorzi e gli altri non possono che farsene una ragione. L’influncer ha avuto modo, nonostante i suoi mille impegni, di seguire le peripezie dei ragazzi dell’edizione numero 20 e se nei giorni scorsi è toccato a Giulia e Leonardo scambiarsi un mi piace sui profili ufficiali proprio con Zorzi, addirittura le cose con Tommaso Stanzani sono andate meglio. Tommaso aveva avuto modo di fare i suoi apprezzamenti social proprio al ballerino che subito ha ricambiato uscendo con lui. I due sono stati immortalati insieme per le vie di Milano ma lo stesso influencer non si è sbilanciato molto dicendosi non in coppia seppur impegnato. L’ultimo in ordine di arrivo è Aka7even. Il cantante e pupillo di Anna Pettinelli aveva stuzzicato l’attenzione di Tommaso Zorzi proprio durante la finalissima di Amici 2021 tanto che, dopo le sue esibizioni, alla fine lui stesso aveva detto la sua al grido di: “Sono bimba di Aka7even”.

Solo in queste ore è arrivata la risposta del diretto interessato, quindi Aka7even, che proprio sotto il commento di Tommaso Zorzi ha deciso di dire la sua rispondendo con l’ironia e la simpatia che lo hanno contraddistinto in queste settimane nella casetta e non solo. In particolare, l’amato Luca si è lasciato andare ad un divertente: “Sono tuo padre” che ha raccolto centinaia di like in poche ore. l feeling tra i ragazzi di Amici 2021 e Tommaso Zorzi quindi continua con successo, chi sarà il prossimo a lasciarsi conquistare dall’influencer e quanto passerà prima di vederlo sul palco dei programmi di Maria de Filippi?

