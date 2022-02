Aka7even, significato canzone “Perfetta così” / E’ un invito ad accettarsi

Sin dai tempi di “Amici” Aka7even ha raccolto apprezzamenti importanti per la profondità dei suoi brani, spesso scritti da lui in prima persona, che mettevano in mostra quanto lui tenesse a mandare messaggi importanti tramite le sue canzoni. Un modo di agire che è stato confermato anche con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dove si è presentato in gara con “Perfetta così”, composto insieme ad altri suoi collaboratori.

Aka7even, encefalite e coma a 7 anni/ "Ora ho una sola paura: restare solo"

Lui voleva fare in una vetrina così importante e a dimostrare di potersi misurare senza grandi difficoltà con colleghi decisamente più misurati rispetto a lui e non ha deluso le aspettative. Non a caso, a pochi giorni dalla conclusione della kermesse canora anche le radio stanno dimostrando quanto lo abbiano apprezzato.

Aka7even, chi è la sua fidanzata? / "Io porto l'amore ovunque"

“Perfetta così” di Aka7even: il significatodo della sua canzone a Sanremo 2022

In una vetrina importante come quella del Festival di Sanremo spesso i cantanti si presentano con canzoni melodiche incentrate sull’amore. Ben diversa è stata invece la scelta di Aka7even, che ha voluto puntare sul ritmo, come fatto diversi mesi fa con uno dei suoi successi più importanti, “Loca“.

Con “Perfetta così” il giovane artista vuole quindi trasmettere ai fan quale sia la sua visione dei sentimenti, volta a non avere alcun pregiudizio. Inevitabilmente, il richiamo è anche all’esperienza che lui ha vissuto in passato: da bambino, infatti, è stato colpito da una grave malattia che lo ha portato a rischiare la vita. Il cantante invita così ad accettarsi, nonostante i difetti che ognuno di noi ha: “Ho deciso di scrivere questo passo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi – sono state le sue parole -. Qualche anno fa non accettavo alcune parti di me, non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi perché ognuno di noi è perfetto così com’è”.

Aka7even e la profezia sull'ultimo a Sanremo/ "Tananai condurrà il Festival"

© RIPRODUZIONE RISERVATA