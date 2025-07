Aka7even rivoluziona il suo look e cambia taglio e colore dei capelli: l'ex cantante di Amici rinnova la sua immagine e lascia sgomenti i fan!

Aka7even rinnova il suo look: il cambiamento dell’ex cantante di Amici

Nel 2020 Aka7even è stato uno dei protagonisti di Amici, approdato alla fase del Serale dopo un lungo percorso e guidato dalla sua coach Anna Pettinelli, che ha sempre creduto nelle sue potenzialità. Le hit del tempo, da Mi manchi a Loca, hanno conquistato i fan che ancora oggi lo seguono assiduamente e che, in particolar modo, hanno ammirato da vicino la sua evoluzione non solo artistica e professionale ma anche d’immagine.

Dal 2020 ad oggi, infatti, ne è passata di acqua sotto ai ponti e anche per Aka7even è arrivato il momento di rivoluzionare la sua immagine d’artista con un nuovo look che ha colto di sorpresa tutti. Addio alla chioma bionda che sfoggiava nella scuola di Maria De Filippi, benvenuto invece ad un cambiamento radicale: capelli molto più scuri e lisci e un taglio diverso. È così che il giovane cantante ha rinnovato il suo look, raccogliendo ampi consensi da parte del fandom.

Aka7even cambia look, fan spiazzati: “Stai benissimo“

“Ma non avevi i capelli biondi?“, si domanda un fan sotto uno dei recenti video pubblicati da Aka7even sul suo seguitissimo profilo TikTok. L’incredulità per il cambio look dell’artista è generale, così come l’entusiasmo. “Non lo avevo riconosciuto“, commenta qualcun altro, e c’è chi si domanda ironicamente: “Ma si può fare il glow up del glow up?“. In linea generale la nuova immagine del cantante è approvata dai fan, che hanno inondato il suo profilo di complimenti, da “Stai benissimo” a “Sei diventato ancora più bello“.

Aka7even in questi anni ha raccolto a sé un ampio parterre di fan. Il suo pubblico lo segue assiduamente, interessandosi alla sua carriera e alla sua vita e accendendo la curiosità anche riguardo la sua vita privata. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex fidanzata Francesca Galluccio, non sono emerse indiscrezioni in merito alla sua sfera sentimentale; ad oggi poco si sa a tal riguardo e, al momento, il cantante dovrebbe essere single.