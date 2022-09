Aka7even, spunta in rete un nuovo brano/ CoopVoce lo sceglie per uno spot…

Aka7even atteso sul palco di Tim Music Awards- Dalla Radio al Palco 2022: il messaggio alla GenZ per la campagna CoopVoce

In continuità con le due serate evento tv delle premiazioni musicali targate Tim Music Awards, condotte in prima serata il 9 e il 10 settembre 2022 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sempre su Rai 1 è atteso lo speciale tv in onda alle 17: 20, domenica 11 settembre, e condotto da Carolina Di Domenico e Nek, Tim Music Awards -dalla Radio al palco 2022 live dall’Arena di Verona, che nella set-list accoglie tra gli altri artisti Aka7even, uno delle più grandi promesse della Generazione zeta in musica. Dopo la popolarità e il successo raggiunti con la partecipazione ad Amici 20 di Maria De Filippi, le prime certificazioni di disco d’oro, platino e multiplatino ottenute tra singoli e album, la vittoria del premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, il conseguimento del Best Italian Artist ai premi americani Kids Choice Awards, la partecipazione a Sanremo 2022 con Perfetta Così, il successo delle prime date del tour estivo, poi estromesso dall’agenda per un nodulo diagnosticatogli di recente alla gola, Luca Marzano in arte Aka7even torna a calcare il palco da performer, in occasione del Tim Music Awards-dalla radio al palco.

Questo, mentre lui è il protagonista, insieme ai content creator DIGITOUCH e PHD, della campagna “Libera la tua voce” di CoopVoce, ovvero l’operatore di telefonia mobile di Coop. Si tratta di uno spot che vede l’ex Amici 20, coadiuvato dalla collaborazione stretta con i content creator, divulgare un messaggio di sensibilizzazione generale rispetto a dei principi inalienabili per la Generazione Zeta, la fetta della società rappresentata dai più giovani, quali la libertà di espressione del singolo, l’inclusione nella collettività e la sostenibilità per la tutela del Pianeta Terra.

CoopVoce: Aka7even realizza una canzone inedita, il motivo

“Il mondo è fatto per connettersi, libera la tua voce”, è il messaggio cardine che lancia lo spot-video della nuova campagna CoopVoce, con protagonista Aka7even: nelle immagini ivi contenute, l’ex allievo di Anna Pettinelli ad Amici 20 intona una canzone scritta da lui appositamente per il lancio del messaggio che Coop ha destinato alla GenZ, Libera la tua voce. La campagna, il cui video è fruibile sul canale YouTube di CoopVoce, è trasmessa dal 4 settembre sulle principali emittenti televisive, radiofoniche e sui canali digital e social più seguiti tra cui TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. La comunicazione prevede vari flight a intermittenza fino alla fine di novembre.

Un nuovo ed importante traguardo per Aka7even, quello che lo rende testimonial di CoopVoce, che fa del cantautore campano un vero motivatore delle Generazione Zeta.