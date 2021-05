Aka7even/ Vincitore di Amici 2021? Anna Pettinelli lo scarica: “Con Sangiovanni…”

E alla fine sembra proprio che Aka7even potrebbe rubare il posto sullo scalino più alto del podio a Sangiovanni nella finale di Amici 2021. Il talent sta per concludersi e la galoppata di Luca Marzano potrebbe finire proprio con la sua vittoria soffiando il posto che da sempre è stato attribuito a Sangiovanni, ovvero quello del vincitore. Per il cantautore sarebbe una vera e propria vittoria, un sogno che si avvera e che sta inseguendo da quando, qualche anno fa, ha preso parte ad X Factor raccontando la sua passione per la musica. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e lo stesso Luca è ben diverso da quello che abbiamo conosciuto nel talent di Sky, ma proprio la sua insicurezza ne ha fatto un campione, questo è certo. Aka7even ha strappato un posto alla finale per la gioia di Anna Pettinelli che lo ha frustato in queste settimane e che continua a pungerlo fingendo di volerlo scaricare a favore di Sangiovanni.

Aka7even vincitore di Amici 2021 al posto di Sangiovanni?

Il loro percorso non è stato facile ma Aka7even ha avuto modo di rivedere tutto proprio negli ultimi daytime di Amici 2021 trovando la carica giusta per affrontare questa finale in cui lo attendono una serie di manches e di esibizioni in cui conterà anche il giudizio del pubblico. Ci sono volute settimane prima che Luca buttasse giù il suo muro e facesse entrare nel suo mondo i giudici ma con il pubblico non ce ne sarà bisogno visto che le sue canzoni sono già in vetta alle classifiche. Prima del finale di Amici 2021, il cantante dovrà vedersela con Verissimo e il racconto delle sue emozioni ad un passo dalla finale. Ci riuscirà?

