Aka7Seven e Martina, lite ad Amici 2021/ Lui dice “ti amo”, lei scherza con…

Prime scenate di gelosia tra Martina e Aka7Seven, la prima coppia ufficiale di Amici 2021. Tra la ballerina e il cantante, la scintilla è scattata dopo pochi giorni di convivenza nella casetta. Tra baci, abbracci e coccole varie, Martina e Aka7Seven hanno deciso di mettersi insieme. Il rapporto tra i due è cresciuto nelle ultime settimane, ma complici i commenti dei compagni e l’arrivo nella scuola del ballerino Alessandro, sembra che qualcosa si stia rompendo. Sangiovanni, in particolare, critica l’atteggiamento di Aka7Seven che giustificherebbe ogni atteggiamento di Martina. Dopo aver scoperto il parere dei compagni, i due si rifugiano in camera. “Non farti influenzare dagli altri. Stai bene quando stai cn me? Ti basta?”, chiede Luca e Martina annuisce. “Allora stop perchè basta anche a me“, aggiunge Luca. “Ti amo”, dice ancora Aka7Seven abbracciando la ballerina che risponde con un “anch’io”.

Aka7Seven geloso di Martina ad Amici 2021: tutta “colpa” di Alessandro

Dopo la dichiarazione d’amore, tra Aka7Seven e Martina sorgono i problemi. La presenza in casetta di Alessandro regala sorrisi alla ballerina che si diverte e scherza con lui provocando la gelosia di Luca che si sfoga prima con Sangiovanni e poi con Raffaele. “Mi manda in bestia. Mi sento preso per il cu*o perchè per queste cose soffro e lei lo sa quello che mi è successo in passato”, afferma Luca che poi cerca un confronto con Martina che, però, rifiuta. I due litigano e il cantante non accetta l’atteggiamento di Martina. “Mi dà fastidio stare così. Sta passando l’idea che sono un sottone. Ora è lei che deve venire”, conclude amaramente parlando con Raffaele. Rusciranno a fare pace?





