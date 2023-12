Akala, chi è il nuovo fidanzato di Angelina Jolie/ Attrice dimentica Brad Pitt dopo le battaglie giudiziarie

Angelina Jolie, chi è il nuovo fidanzato Akala: rapper e scrittore inglese di 40 anni

La separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt è stata la più rocambolesca e difficile di tutta Hollywood. I due attori si sono scambiati reciproche accuse ma ad avere la peggio è stato Brad Pitt che è stato tratteggiato come un violento e misogino. La stessa Jolie è sempre apparsa triste e dismessa nelle poche interviste rilasciate e negli altrettanto pochi event a cui ha partecipato ma adesso pare che abbia trovato il sorriso con un nuovo amore. Chi è Akala nuovo fidanzato di Angelina Jolie? Su di lui il magazine Oggi, che li ha paparazzati insieme svela che è un rapper 40enne e che il suo nome è Kingslee James Mclean Daley.

Maurizio Laudicino in crisi con Elena Di Brino dopo Uomini e donne/ "La distanza è l'ostacolo più grande"

Non è la prima volta che Angelina Jolie viene paparazzata insieme ad Akala. I due passato sono stati beccati per le vie di Milano mentre lei girava Maria Callasa e lo scorso maggio in Giamaica. L’attrice non si sbilancia ma sembra proprio che sia scoccato l’amore tra i due. Insomma Angelina Jolie dimentica Brad Pitt e sembra rinata accanto al rapper e scrittore inglese. In questi sette anni, infatti, all’attrice non sono stati attribuiti flirt se non un abreve frequentazione con The Weekend ed un caffe con il giovane attore Paul Mescal.

Lorella Cuccarini: “Io a Sanremo? Era l’ultima cosa che avrei immaginato”/ “Quando arrivai decima…”

Angelina Jolie e Brad Pitt: continua dopo anni la battaglia giudiziaria tra i due

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha lasciato macerie. L’attrice ed i figli hanno rivolto pesanti accuse all’attore che si è difeso rispedendole al mittente. Certo è però che i figli più grandi Maddox di 22 anni, Zahara di 18 e Pax di 20 hanno chiuso i rapporti con il genitore. Quest’ultimo non molto tempo fa sui social ha scritto riguardo il padre: “Sei un essere umano fot**tamente disgustoso, una persona terribile e spregevole. I figli più piccoli, invece, Shiloh di 17 anni ed i gemellini Konx e Vivienne di 15, secondo i termini di legge devono continuare a frequentarlo fino al raggiungimento della maggiore età.

Francesca Sorrentino è tornata insieme a Manuel Maura?/ "Mi ci sento e mi ci vedo ma..."

Angelina Jolie dopo quella data è già pronta a prendere armi e bagagli e trasferirsi in Cambogia, in quella che considera la sua patria, con tutti i figli. Insomma brutta separazione per una delle coppie più belle e invidiate al mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA