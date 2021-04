Akash Cetorelli, nipote Ornella Muti/ “Io e mia nonna abbia un bellissimo rapporto”

Arriva una bellissima sorpresa per Ornella Muti a Canzone Segreta. Ad annunciarla in un filmato, prima che arrivi sul palco, è Serena Rossi: “La sorpresa più grande per Ornella Muti sarà suo nipote Akash che ha deciso di superare la timidezza e salire sul palco per la sua amata nonna”. Akash Cetorelli è il figlio di Christian Cetorelli e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Akash, prima di salire il palco per sua nonna, rilascia qualche parola a favor di camera: “Ho la fortuna di avere un rapporto molto bello, molto stretto. – ha ammesso il ragazzo, per poi raccontare – Ho vissuto gran parte della mia vita a casa sua. Quando mia nonna mi vedrà sul palco penso e spero che sarà felicissima. Non la vedo da un po’ di tempo, io non vedo l’ora”. Quando Ornella Muti lo rivede sul palco di Canzone Segreta le viene impossibile trattenere la sorpresa e la commozione. I due, che a quanto pare non si vedevano da un po’, si ritrovano proprio sul palcoscenico di Rai 1.

