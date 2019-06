Akash Kumar, chi è?/ Il modello tra i Belli: “Ho vissuto periodi brutti” (Ciao Darwin 7)

Chi è Akash Kumar

Akash Kumar è il modello, già volto di Ballando con le Stelle, che questa sera sarà nelle file dei Belli per la replica di Ciao Darwin – Terre desolate. Moro, sguardo di ghiaccio e lineamenti mozzafiato, Kumar si è fatto notare dalle sue fan in seguito alle sue partecipazioni televisive. Fuori dal piccolo schermo è però richiestissimo dai grandi marchi di moda, per i quali sfila ormai da diversi anni un po’ in tutto il mondo. Ma la visibilità è aumentata in maniera esponenziale proprio in seguito al successo di Ballando con le Stelle, dove, seppur tra mille polemiche, è riuscito a farsi notare grazie al suo fascino. “Dopo Ballando ho fatto Armani”, ha spiegato il modello in un’intervista concessa a Eleonora Daniele per Storie Italiane. “Sto lavorando molto bene, sono molto contento”.

Kumar: “Non sono innamorato”

È tra gli uomini più affascinanti del panorama televisivo italiano, ma in passato Akash Kumar ha detto di non aver tempo per l’amore. Scapolo ambitissimo, in un’intervista su Rai 1 ha risposto alle curiosità di Eleonora Daniele, che nei mesi scorsi gli ha chiesto se nella sua vita ci fosse una relazione sentimentale. “C’è qualcuno – ha confermato il modello – però è ancora fresca, non è amore”. Akash Kumar ha inoltre rivelato qualche dettaglio sull’identità della misteriosa ragazza, svelando che è originaria di Milano e che proprio come lui lavora nel campo della moda. Tuttavia, spiega Kumar “non fa la modella”: è una ragazza molto semplice che studia e che si è messa in contatto con lui attraverso i suoi profili social. “In futuro posso anche portarla qua, ma se diventa qualcosa di serio”, promette il modello, che tuttavia ammette di non essere ancora innamorato.

Kumar: “Adesso mia madre sta bene e sono felice”

“Se mi sono innamorato seriamente? Sì, l’amore vero solo per mia mamma”: è con queste parole che Akash Kumar ha rivelato a Storie Italiane tutto il suo amore nei confronti di sua madre. “Non ho ancora trovato nelle donne l’affetto che mi ha dato la mia mamma, sono un po’ fredde – ha spiegato il modello – Non riesco a innamorarmi facilmente. Per farmi innamorare – ha aggiunto Kumar – servono attenzioni, sono una testa dura, non sono facile da gestire, ci sono e poi sparisco, sono uno scorpione, dipende dall’atto, da come mi prendi e ancora non c’è nessuna che mi abbia preso così!”. Akash Kumar è molto legato a sua madre anche a causa della lunga malattia che li ha uniti: “ho passato dei periodi brutti, lei ha avuto vari tumori e c’ero solo io, lei era il punto di riferimento per me, io ero già un cavallo pazzo e trovarmi a 20 anni così è stata dura. Però – ha ammesso il modello – sono cresciuto, ho capito tante cose, adesso lei sta bene, sono felice”.



