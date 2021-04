Akash Kumar/ “Colore occhi? Nessun giallo! Prima dell’Isola ho preso antidepressivi…”

Il caso di Akash Kumar ed il giallo dei suoi occhi al centro della puntata di oggi di Domenica Live. Subito in studio, alla domanda conduttrice su come stesse ha commentato: “Cinema! Molto bene”. Al centro della discussione, subito il colore degli occhi. A Giacomo Urtis, che ha sostenuto di aver fatto un particolare intervento per il cambio del colore in Marocco, Akash ha subito smentito consegnando alla conduttrice Barbara d’Urso il suo passaporto: “Per andare in Marocco serve un visto, no?”, ha incalzato l’ospite ed ex naufrago. Dopo un servizio, Kumar ha chiesto di zoomare sulla foto con gli occhi neri: “L’occhio è chiaro… è stato photoshoppato”, ha spiegato mostrando il suo sguardo e confermando che è proprio lui nella foto. “Hanno scurito i miei occhi!”, ha accusato.

Akash ha quindi ribadito: “Sono nato così, poi c’è tanta invidia!”. Lo stesso Urtis a Novella 2000 ha sostenuto di non averlo mai visto con gli occhi scuri personalmente. Anche in merito allo scatto del bambino postato su Instagram ha sostenuto di essere sempre lui. “Ogni cosa che pubblico… non so cosa fare ormai!”. L’ex naufrago ha aggiunto di essere proprio lui nella foto: “Lo ammetto!”. E su quanto detto da molti testimoni del suo paese: “E’ invidia! Quando uno si mette d’impegno e arriva, c’è tanta invidia”.

AKASH KUMAR REPLICA AL GIALLO SUL COLORE DEGLI OCCHI A DOMENICA LIVE

Akash Kumar si è rivolto anche ad Alex Belli in collegamento con Domenica Live: “Tu sei venuto qui e hai detto che se avessi fatto l’intervento avrei dovuto dirlo, ma da quattro anni mi scatti foto, sono chiari o no?”. Il consiglio di Alex è sempre stato quello di scherzarci su: “Non ci siamo sentiti al telefono fino all’altro giorno? Ti ho detto di riderci su, scherzarci, ironizzare!”. L’attenzione si è poi spostata sulle sue dichiarazioni in merito alla dislessia ed agli attacchi di panico. “Ho perso 19 chili”, ha spiegato, mostrando le smagliature, “ho avuto depressione, attacchi di panico. Mi ero lasciato, amo però essere riservato. Ho sofferto in silenzio, è stata dura”. L’ex naufrago ha spiegato di aver avuto degli attacchi anche all’Isola ed ha descritto le sue sensazioni quando è in preda ad un attacco di panico. “Prima dell’Isola ho preso tre anti depressivi e ho dormito per quattro giorni”, ha svelato. Poi ha parlato della sua dislessia: “Io quando leggo vedo le parole all’incontrario e anche il modo di parlare e scrivere… anche su questo devo migliorare. Poi dicono che sono arrogante ma credo di essere un bravo ragazzo. Ho sofferto sin da piccolo”. A suo dire l’Isola l’avrebbe fatta per superare i suoi disagi, “ma lì ci sono delle strategie”, dunque ha preferito abbandonare. “Da quando sono uscito, tutta questa pressione…”, ha aggiunto, asserendo di aver chiarito con Tommaso Zorzi e di non aver attaccato il programma.

