Akash Kumar/ Dal colore degli occhi alla verità sul nome: confronto all’Isola dei Famosi 2021

Sono passate ormai settimane da quando è finita l’avventura di Akash Kumar sull’Isola dei Famosi 2021, ma il suo nome continua ad essere al centro di polemiche e discussioni. Dopo i vari botta e risposta sui social, per Akash, è finalmente arrivato il momento di confrontarsi in studio con Ilary Blasi e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Durante la sua breve esperienza in Honduras, Akash ha avuto uno scontro proprio con Zorzi sin dall’inizio. I due si sono lanciati frecciatine a distanze.

A far scattare la reazione rabbiosa di Akash, inizialmente, è stata la domanda di Tommaso Zorzi sul nome. Il modello, inoltre, è finito al centro della polemica anche per il colore degli occhi in seguito alla quale ha pubblicato e poi cancellato una sua foto da bambina. Ma Akash ha anche lanciato una serie di frecciatine all’indirizzo dei protagonisti dell’Isola dei Famosi e di Ilary Blasi con cui, questa sera, potrebbe avere un duro confronto.

AKASH KUMAR, RESA DEI CONTI CON ILARY BLASI?

Ilary Blasi, durante l’ultima puntata di Akash Kumar come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, si è mostrata piuttosto infastidita dall’atteggiamento del modello il quale, dopo l’addio al reality, le ha lanciato una frecciatina a distanza. Durante una diretta Instagram, ha ammesso di conoscerla solo come la moglie di Francesco Totti. La risposta della Blasi arriverà nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021?

Akash Kumar, inoltre, avrà anche modo di confrontarsi con Iva Zanicchi la quale, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, commentando l’esperienza del modello all’Isola dei Famosi, diplomaticamente, gli ha augurato il meglio. Nei confronti di Akash, tuttavia, sia la conduttrice che gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021 non hanno mostrato molta sintonia. Dopo una lunga attesa, il momento dei chiarimenti è arrivato.

