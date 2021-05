Akash Kumar e Antonella Fiordelisi, la paparazzata era finta?/ Francesco Chiofalo…

Antonella Fiordelisi e Akash Kumar protagonisti di una paparazzata falsa? Negli scorsi giorni, Antonella Fiordelisi e Akash Kumar erano stati pizzicati insieme in quel di Milano mentre si concedevano una passeggiata e si scambiavano anche un bacio. Dopo la pubblicazione del video, entrambi avevano smentito il flirt parlando di un rapporto d’amicizia. Akash, inoltre, aveva anche spiegato che il bacio, in realtà, era sulla guancia. Oggi, tuttavia, emergono nuovi dettagli sulla paparazzata e a renderli noti è stato Francesco Chiofalo. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pubblicato il video in cui Akash e Antonella Fiordelisi si accordano con il paparazzo che poi chiede espressamente ai due di baciarsi nuovamente per immortalare meglio il momento. “Il minimo garantito quant’è?”, chiede Akash al paparazzo che, poi, rivolgedosi ai due aggiunge – “Un altro bacino, qui c’è una luce migliore”.

Francesco Chiofalo e il video di Antonella Fiordelisi e Akash Kumar

Francesco Chiofalo, nella storie pubblicate su Instagram, racconta di aver ricevuto il video della presunta “falsa paparazzata” di antonella Fiordelisi e Akash Kumar non nascondendo la propria delusione. “La falsità e la finzione di queste persone, la cattiveria soprattutto che ha avuto questa ragazza verso di me”, afferma Chiofalo che svela di essere stato male per la fine della relazione con la Fiordelisi. “Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip con un altro ragazzo per farmi star male ulteriormente. Oltre a farsi vedere con un altro, l’umiliazione di mandare la notizia ovunque. A lei di me non è mai fregato niente. Sono veramente senza parole. A parte l’enorme mancanza di rispetto verso le persone che la seguono. Questa persona non ha credibilità e non ha cuore”, si è sfogato ancora Chiofalo. Come risponderà la Fiordelisi?

Beh Chiofalo ha spillato ahahahahahah ma akash non era il supermodello famosissimo ovunque che non aveva bisogno di nessuno? E invece ora ha bisogno della paparazzata finta per finire sui giornali?

Che imbarazzo tra tutti mamma mia pic.twitter.com/oVXU4nCsuZ — 🌌✨ (@controversjal) May 6, 2021

